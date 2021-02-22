السفير السوري: روسيا ستزود سوريا بلقاح "سبوتنيك V" المضاد لكورونا مجانا

أعلن السفير السوري لدى روسيا، رياض حداد أن روسيا ستزود سوريا بلقاح "سبوتنيك V" المضاد لكورونا مجانا.

وقال السفير حداد، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، "دمشق اتخذت جميع الإجراءات لتسجيل اللقاح الروسي "سبوتنيك V" في سوريا ووافقت على استخدامه".

وأضاف "اللقاح سيكون في سوريا قريبا بعد أن أعلنت دمشق جاهزيتها لاستلامه واستخدامه".

وتم تسجيل لقاح "سبوتنيك V"من قبل وزارة الصحة الروسية في أغسطس/آب من العام الماضي، وتم تطوير العقار من قبل مركز أبحاث الجمالية للكيمياء الكهربية.

وكان هذا اللقاح هو الأول في العالم للوقاية من "كوفيد-19". تم إنشائه على منصة مدروسة ومختبرة من نواقل الفيروس الغدي البشري.

ونشرت مجلة "لانسيت" الطبية، في الخامس أيلول/ سبتمبر، نتائج المرحلة الأولى والثانية من التجارب البشرية لهذا اللقاح، مما ساعد في التعرف أكثر عليه. وأفادت النتائج التي نشرتها المجلة الطبية أن لقاح "سبوتنيك V" الروسي لمرض "كوفيد-19" حفز استجابة بتكوين أجسام مضادة لدى جميع المشاركين في تجارب المراحل المبكرة.