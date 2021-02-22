وزير الخارجية العراقي يصل إلى السعودية

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، عن وصول وزير الخارجية فؤاد حسين، إلى السعودية تلبية لدعوة موجهة له من نظيره السعودي فيصل بن فرحان.

وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في بيان له، إن "الزيارة جاءت بعد دعوة وجهها وزير الخارجية السعودي"، مبينا أن "الجانبين سيبحثان أهم التطورات على صعيد العلاقات الثنائية ومتابعة أهم مخرجات اجتماعات لجنة التنسيق العليا بين الجانبين وسبل الدفع لاستكمال تفعيل مذكرات التفاهم التي أُبرمت بين بغداد والرياض".

المتحدث باسم وزارة الخارجيّة@DrAhmedalshaf



وصل وزير الخارجيّة فؤاد حسين @Fuad_Hussein1 إلى المملكة العربيّة السعوديّة تلبيةً للدعوة الموجهة له من نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان @FaisalbinFarhan pic.twitter.com/lFuMhaCgW1 — وزارة الخارجية العراقية (@Iraqimofa) February 22, 2021

وكان محافظ النجف العراقي، لؤي الياسري، أعلن عن انطلاق مشروع طريق برّي يربط المحافظة مع السعودية. وقال الياسري، في بيان له، إن "مشروع طريق الحج البري يتضمن تعبيد شارع بطول 239 كم، إضافة إلى إنشاء منافذ حدودية ومناطق للتبادل التجاري بين العراق والسعودية عن طريق محافظة النجف".

وأعلنت هيئة المنافذ الحدودية، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، افتتاح منفذ عرعر رسميا مع السعودية. وأضافت الهيئة العراقية أنها تسعى إلى افتتاح معبر آخر مع الرياض، والحياة تعود لـ"منفذ عرعر" العراقي بعد 30 عاما من الإغلاق.