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    العراق يطلق مع أبرز منظمة عالمية منصة لتطوير نساء ورجال الشرطة

    العراق يطلق منصة لتطوير نساء ورجال الشرطة بالتعاون مع أبرز منظمة عالمية

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    أطلق العراق بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP"، اليوم الإثنين 22 نوفمبر/ شباط، منصة التعليم الإلكتروني لأفراد الشرطة المحلية من كلا الجنسين لتحسين تدريبهم وتطوير مهاراتهم الوظيفية.

    وأعلن مستشار الإعلام في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، محمد البهبهاني، في بيان حصلت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، عليه اليوم، أن وزارة الداخلية العراقية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، أطلقت منصة التعلم الإلكتروني للشرطة المحلية والتي من شأنها تحسين فرص التدريب والتطور الوظيفي والتعلم المتخصص.

    وأضاف البهبهاني، في حديث لمراسلتنا، أن: "مشروع التعليم يشمل أفراد الشرطة، النساء والرجل، منوها إلى أن المنصة تمتاز بسهولة الوصول والتسجيل لكافة ضباط الشرطة في العراق وهي المبادرة الأولى من نوعها في وزارة الداخلية".

    وأوضح، أن الدورة الأولى المتاحة للمستخدمين هي برنامج تدريبي حول الضوابط الموحدة للتحقيقات الجنائية لضباط الشرطة من مختلف الوظائف بما في ذلك الاستجابة الأولية وإدارة مسرح الجريمة والأدلة الجنائية والمحققين الرئيسيين.

    من جهتها قالت السيدة زينة علي أحمد، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق: "أنه وبفضل الدعم السخي من هولندا، تمكنا من التعاون مع الحكومة العراقية لإنشاء منصة التعلم الإلكتروني في العراق".

    وأكملت أحمد، تمكن المنصة الآن وزارة الداخلية من التعامل مع عدد كبير من ضباط الشرطة سعياً لتطورهم المهني بوصفهم المسؤولين عن توفير الخدمات إلى المواطن في الخطوط الأمامية، وستضمن استمرارية الأداء الحكومي في ظل إجراءات الإغلاق لمواجهة جائحة كورونا.

    وفي السياق ذاته، قال مدير عام التدريب والتأهيل في وزارة الداخلية، اللواء زياد طه علي: "من خلال هذه المنصة، عززت الوزارة من أساليب الوصول إلى كافة أفراد الشرطة العراقية أينما كانوا وأيا كانت وظائفهم لغرض تنمية مهاراتهم وفقاً للنسق الذي يمكنهم اختياره والتزامات العمل والقيود الزمنية".

    وأكد السفير الهولندي في العراق، ميشيل رينتنار، أن وزارة الداخلية ستعمل على استخدام منصة التعلم الإلكتروني هذه على نطاق واسع، وتنفذ المزيد من الدورات التدريبية وتجعل المنصة محوراً مركزياً لجميع مدارس وأكاديميات ومعاهد الشرطة لنشر المعرفة ضمن صفوف أفراد الشرطة المحلية في جميع أنحاء العراق.

    وتابع البهبهاني، أن العمل لدمج موارد إضافية في منصة التعلم الإلكتروني، سيستمر بما في ذلك دورات الشرطة القائمة على المعرفة ودورات الإدارة للقيادات الوسطى للشرطة المحلية.

    ولفت مستشار الإعلام في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، في ختام حديثه، إلى أن قسم إصلاح القطاع الأمني في البرنامج ينفذ مبادرة المنصة الإلكترونية بدعم من عدد من المانحين، يهدف البرنامج إلى تعزيز حوكمة قطاع الأمن والعدالة في العراق.

    ولدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الكثير من المشاريع المهمة التي ساهمت بتطوير الكثير من المواطنين لاسيما في المناطق المحررة من الإرهاب في شمال وغربي العراق.

    ويعد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اختصاراً "UNDP" شبكة تطوير عالمية تابعة للأمم المتحدة، وهي منظمة تدعم التغيير وربط الدول بالمعرفة والخبرة والموارد لمساعدة الأشخاص لبناء حياة أفضل.

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