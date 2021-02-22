إلقاء القبض على سعودي يقود عكس السير وحاول دهس رجل أمن... فيديو

تمكنت أجهزة الأمن السعودية بمنطقة الرياض من إلقاء القبض على مواطن بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يمارس التفحيط والقيادة عكس حركة السير.

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض، الرائد خالد الكريديس، في بيان نشر عبر موقع "سناب الاخلية"، اليوم الإثنين أن "الجهات الأمنية تمكنت من القبض على قائد مركبة، وتبين أنه مواطن ثلاثيني".

🎥جريمة متداولة

🔸مفحط يقوم بعكس السير ومحاولة دهس رجل أمن اثناء عملية استيقافه في #الرياض.

🚨تم القبض pic.twitter.com/KcSRQ6daKx — عبدالله البرقاوي (@albargawy) February 21, 2021

وأضاف أن "المواطن كان يمارس التفحيط والقيادة عكس حركة السير في أحد الشوارع غرب الرياض والقيادة بشكل متهور، ما دفع رجل أمن لمحاولة استيقافه، لكنه تعرض لمحاولة دهس من قبل المتهم".

وتفرض السعودية عقوبات مشددة على ممارس التفحيط، حيث يعاقب عليها في المرة الأولى بحجز المركبة 15 يوما، وغرامة مالية مقدارها 20 ألف ريال (ما يعادل 5,333 دولارا)، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن بحقه.