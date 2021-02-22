الهلال الأحمر الكويتي يقدم مساعدات غذائية لـ 200 عائلة لبنانية

تلقى أهالي بلدة القرقف في محافظة عكار اللبنانية، اليوم الإثنين، مساعدات غذائية من الهلال الأحمر الكويتي شملت 200 عائلة لبنانية.

حيث تواصل جمعية الهلال الأحمر الكويتي مشروع "شتاء دافىء" الذي تقوم فيه بتقديم المساعدات الغذائية إلى العائلات المعوزة في لبنان، وفقا لما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وقال الرفاعي: "إنها ليست المرة الأولى التي يقف فيها الشعب الكويتي برمته حكومة وشعبا إلى جانب الشعب اللبناني الذي يمر اليوم بضائقة مالية واقتصادية صعبة جدا، ربما في أيام الحرب الأهلية لم يصل إلى ما وصل إليه اليوم".

وحضر هذه المبادرة الانسانية رئيس بلدية القرقف الشيخ يحي الرفاعي، وقد ألقى كلمة توجه فيها بشكر الكويت حكومة وشعبا وجمعية الهلال الأحمر الكويتي والصليب الأحمر اللبناني وفريق العمل القائم على هذه المساعدات الانسانية الطيبة.

وتابع: "باسمي وباسم أهالي القرقف، نود أن نرسل رسالة شكر وامتنان وتقدير على هذه المبادرة الطيبة والكريمة الذي خصنا بها الهلال الأحمر الكويتي والصليب الأحمر اللبناني في هذه الظروف الصعبة التي نمر بها. ونسأل الله سبحانه و تعالى لهم و للفريق العامل ودولة الكويت وشعبها دوام الصحة والعافية وأن يجزيهم عنا خير جزاء".