الإمارات تستعرض صناعاتها الدفاعية والأمنية في معرض "آيدكس 2021"

سجلت شركات الصناعات الدفاعية الإماراتية حضورا بارزا خلال مشاركتها في معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2021 " حيث تستعرض أحدث المنتجات والمعدات والابتكارات في مجال الدفاع والأمن باستخدام التكنولوجيا المتطورة والتقنيات المتقدمة.

وبرزت الابتكارات الوطنية الإماراتية المشاركة في معرض "آيدكس2021 " بمعايير عالمية تعزز قدرتها على منافسة مثيلتها من كبريات الشركات الإقليمية والعالمية وتعكس ريادة الصناعات الدفاعية الإماراتية، حسبما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وقال الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في نمر للسيارات التابعة لشركة "إيدج"، خالد الزعابي: "إن الشركة تستعرض الجيل الثاني من آليات "عجبان 44 x" و"حفيت 66 x" واللذين تم تطويرهما خلال العام الماضي، ويتمتعان بقدرات فائقة من حيث الحمولة التي وصلت إلى الضعف والحماية والتدريع إضافة إلى عدد الركاب الذي وصل في آليه عجبان إلى 5 ركاب وآلية حفيت إلى 10 ركاب".

"ايدج" تطلق أول مجموعة من الأسلحة الإماراتية الحوامة على الأهداف في معرض آيدكس 2021 #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/AU1Ej6F5Gj — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) February 21, 2021

وبدوره قال الرئيس التنفيذي لشركة "كركال" الدولية المتخصصة في تصنيع الأسلحة الخفيفة، حمد سالم العامري: "إن كركال تغطي احتياجات القوات المسلحة من الأسلحة الخفيفة والمتمثلة في المسدسات والبنادق المدمجة الرشاشة والبنادق الهجومية وأسلحة القناصة".

وأضاف العامري: "إن كركال الدولية تمتلك القدرة على تصنيع جميع الفئات من الأسلحة الخفيفة بعيارات مختلفة وكذلك بأطوال ومواصفات مختلفة بحسب رغبة المستخدم".

كما أشار العامري إلى "أن المنافسة العالمية في هذا المجال تعتمد على الجودة والتكلفة حيث استطعنا الموازنة بينهما وذلك من خلال استخدام أحدث التكنولوجيا في عمليات التصنيع بما يقلل التكلفة في ظل مواصل عمليات البحث والتطوير بالتعاون مع الشركاء والمستخدمين".

من جهته قال خبير الصناعات الدفاعية والأمنية، أحمد المزروعي: "إن المنتجات والمعدات المبتكرة التي يستعرضها مركز أحمد المزروعي للابتكار في معرض "آيدكس2021" تعتمد على أحدث التكنولوجيا والتقنيات المتطورة والتي تراعي في تصنيعها التضاريس المختلفة لا سيما في دولة الإمارات".

الجدير بالذكر أن أكثر من 144 شركة وطنية إماراتية تشارك في فعاليات معرضي "آيدكس" و" ونافدكس" لهذه السنة، لتمثل بذلك 16 % من إجمالي الشركات المشاركة في الحدث.