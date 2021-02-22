سلطنة عمان تعلق دخول مواطنين من عشر دول بينها دولتين عربيتين

قررت سلطنة عمان، اليوم الإثنين، تعليق دخول الوافدين من عشر دول بينها دولتين عربيتين، لمدة 15 يوما اعتبارا من 25 فبراير/ شباط الجاري.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عمانية عن اللجنة العليا للتعامل مع كوفيد-19 قولها إنها "علقت دخول الوافدين من السودان ولبنان والبرازيل وجنوب أفريقيا ونيجيريا وتنزانيا وغانا وإثيوبيا وغينيا وسيراليون لمدة 15 يوما اعتبارا من 25 فبراير/ شباط".

وأضافت أن "القرار يشمل أيضا الوافدين من أماكن أخرى إذا كانوا قد مروا عبر أي من تلك البلدان في الأيام الأربعة عشر السابقة لتقديم طلب دخول السلطنة. وقالت اللجنة إنه يستثنى من ذلك المواطنون العمانيون والدبلوماسيون والعاملون الصحيون وأسرهم".

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اللجنة العليا تقرر تعليق دخول #السلطنة للقادمين من عشر دول هي جمهورية السودان والجمهورية اللبنانية وجمهورية جنوب افريقيا وجمهورية البرازيل الاتحادية وجمهورية نيجيريا الاتحادية وجمهورية تنزانيا الاتحادية وجمهورية غانا وجمهورية غينيا وجمهورية سيراليون وجمهورية إثيوبيا. pic.twitter.com/812oNkK18r — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) February 22, 2021

وكانت سلطنة عمان، قررت منع الدخول إلى أراضيها أو الخروج منها، عبر مختلف المنافذ، لمدة أسبوع اعتبارا من غد الثلاثاء، بسبب مخاوف من سلالة جديدة من كوفيد-19.

وقالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إن اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، قررت اليوم منع الدخول إلى السلطنة والخروج منها عن طريق مختلف المنافذ البريّة والجويّة والبحرية. وسوف يطبق القرار ابتداء من الساعة الواحدة من صباحِ يوم غدٍ الثلاثاء 22 ديسمبر/كانون الأول 2020 ولمدة أسبوع.