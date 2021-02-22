الإمارات تعلن توقيع عقود دفاعية بقيمة ملياري دولار

أعلنت القوات المسلحة الإماراتية أنها وقعت عقودا دفاعية بقيمة 7.293 مليار درهم إماراتي مع شركات محلية وعالمية في اليوم الثاني من انطلاقة المعرض الدفاعي الدولي "آيدكس 2021" بالعاصمة أبوظبي.

وقال العميد ركن محمد خميس الحساني، المتحدث الرسمي لمعرضي "آيدكس" و"نافدكس"، "إن إجمالي الصفقات الخارجية بلغت 6.983 مليار درهم، والتي تمثل نسبة 95% من إجمالي قيمة الصفقات، فيما بلغت قيمة الصفقات المحلية 310 ملايين درهم بنسبة 5%(بما يعادل 2 مليار دولار أمريكي)"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وشملت العقود عقدا مع ساب لشراء طائرات إنذار مبكر بقيمة 3.742 مليار درهم وسبق أن أعلنت عنه الشركة المصنعة في يناير/ كانون الثاني الماضي.

حيث قال العميد ركن بحري فهد ناصر الذهلي إن "أبرز الصفقات الخارجية التي عقدت، كانت مع شركة ساب لشراء طائرات الإنذار المبكر نوع "G6000" لصالح قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي بقيمة 3.742 مليار درهم إماراتي، وعقد آخر مع شركة "رايثيون" لشراء صواريخ باتريوت نوع "GEM-T" لصالح قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي بقيمة 2.614 مليار درهم إماراتي".

وبالأمس أعلنت القوات المسلحة توقيع صفقات محلية ودولية بقيمة خمسة مليارات درهم في اليوم الأول من معرض "آيدكس 2021" الذي يستمر أسبوعا.

ويشارك في الدورة الحالية للمعرضين "آيدكس 2021" و"نافدكس" ما يزيد على 900 شركة عارضة، من 59 دولة، بالإضافة إلى مشاركة 35 جناحا وطنيا.

ومن المتوقع أن يستقطب المعرضان ما يزيد على 70 ألف زائر محلي ودولي، على مدار الأيام الخمسة، إلى جانب 110 وفود دولية أكدوا حضورهم، ومن المنتظر أن يشارك في التغطية الإعلامية ما يزيد على 500 إعلامي من 64 دولة حول العالم.