وفاة شاب مصري أمر السيسي بعلاجه على نفقة الدولة

توفي شاب مصري مصاب بالسمنة المفرطة، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم العلاج اللازم له على نفقة الدولة في العام الماضي، بعد تدهور حالته الصحية فجأة، مساء اليوم الاثنين.

أمر الرئيس المصري، في أغسطس/ آب الماضي أمر بعلاج المواطن محمود سمير، المصاب بالسمنة المفرطة، والذي تجاوز وزنه آنذاك 275 كيلو جراما، على نفقة الدولة بمعهد ناصر في القاهرة، للحفاظ علي حياته، حسبما أفادت صحيفة "الوطن" المصرية.

وتوفي سمير، اليوم، عقب تدهور حالته الصحية فجأة، حيث ذكرت الصحيفة أنه عرض على أطباء مستشفى قصر العيني بالقاهرة، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة وسط أفراد عائلته بمسقط رأسه مدينة المحلة الكبري، بمحافظة الغربية (شمال العاصمة).

وجه سمير الشكر في منتصف أغسطس الماضي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب استجابة الدولة لطلب علاجه على نفقتها، وقال: "شكرا سيادة رئيس الجمهورية على استجابتك لعلاجي على نفقة الدولة، فأنت نعم السند والحصن لأبناء الوطن".