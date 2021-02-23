الجيش اللبناني يحذر: تفجير بعد قليل قبالة كورنيش بيروت

حذر الجيش اللبناني من الاقتراب من منطقة مطعم دبيبو- الروشة في العاصمة بيروت.

وأعلنت قيادة الجيش عبر موقعها على "تويتر"، تفجير قذائف من مخلفات الحرب في البحر قبالة مطعم دبيبو-الروشة، في العاصمة اللبنانية بيروت.

تحيط قيادة الجيش المواطنين علماً أنه سوف يتم تفجير قذائف من مخلفات الحرب في البحر مقابل مطعم دبيبو-الروشة ابتداء من الساعة ١١ صباحا. لذا، تدعو قيادة الجيش المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة، إلى عدم الاقتراب من البقعة المذكورة في الزمان والمكان المحددين اعلاه.#الجيش_اللبناني pic.twitter.com/cZYIU0jWmJ — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) February 23, 2021

​ولفتت القيادة إلى أن التفجير سيحدث بدءا من الساعة 11 من قبل ظهر اليوم، الثلاثاء (بتوقيت لبنان).

ودعت المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة، إلى عدم الاقتراب من البقعة المذكورة.