الجيش اللبناني يحذر: تفجير بعد قليل قبالة كورنيش بيروت

وأعلنت قيادة الجيش عبر موقعها على "تويتر"، تفجير قذائف من مخلفات الحرب في البحر قبالة مطعم دبيبو-الروشة، في العاصمة اللبنانية بيروت.
تحيط قيادة الجيش المواطنين علماً أنه سوف يتم تفجير قذائف من مخلفات الحرب في البحر مقابل مطعم دبيبو-الروشة ابتداء من الساعة ١١ صباحا. لذا، تدعو قيادة الجيش المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة، إلى عدم الاقتراب من البقعة المذكورة في الزمان والمكان المحددين اعلاه.#الجيش_اللبناني pic.twitter.com/cZYIU0jWmJ— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) February 23, 2021
ولفتت القيادة إلى أن التفجير سيحدث بدءا من الساعة 11 من قبل ظهر اليوم، الثلاثاء (بتوقيت لبنان).
ودعت المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة، إلى عدم الاقتراب من البقعة المذكورة.
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