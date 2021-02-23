وزير التعليم المصري: نماذج الامتحانات الاسترشادية المتداولة ليست لنا

نفى طارق شوقي، وزير التربية والتعليم المصري، تبعية نماذج الامتحانات الاسترشادية المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لوزارته.

وبحسب تصريحات نقلها موقع "مصراوي" فقد قال الوزير المصري: "لم ننشر أي نماذج على موقعنا الرسمي وهذه هي الحقيقة الدامغة وكل ما يتم تداوله غير رسمي ولا داعي لأى قصص وروايات وتساؤلات أخرى".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت نماذج استرشادية قالت إنها مسربة من الوزارة لامتحانات النقل من الصف الرابع وحتى الصف الثالث الاعدادي.​

وتساءل أولياء أمور على جروب "مشروع مصر القومي" بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عما قالوا إنها أخطاء في هذه النماذج.

شدد شوقي على أن وزارته ستنشر النماذج الرسمية على موقع منصة التعليم المصري، اليوم الثلاثاء، باذن الله بعد اكتمال المراجعات المعتادة.

يشار إلى ان الوزارة كانت قد أعلنت بتوجيهات من رئيس الجمهورية استئناف العام الدراسي مع منح أولياء أمور الطلاب حرية اختيار الطريقة الأنسب لاستكمال أبنائهم العام الدراسى الحالى أثناء جائحة كورونا، سواء من خلال الحضور الفعلي بعد فتح المدارس، أو من خلال التعلم عن بعد بتوفير منصات ومصادر التعليم الرقمي.