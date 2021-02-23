"الصحة" المصرية تعلن قرارا جديدا حول تطعيم المواطنين ضد كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الثلاثاء 23 فبراير/شباط، عن قرار جديد يتعلق بعملية تطعيم المواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

جاء ذلك في تصريحات لخالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة، بمناسبة وصول 300 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة "سينوفارم" الصينية، بمطار القاهرة الدولي كهدية من دولة الصين.

وقال مجاهد إنه سيتم فتح الموقع الإلكتروني لتسجيل الفئات المستحقة من المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، وذلك خلال الأيام القليلة الماضية، من خلال 40 وحدة صحية على مستوى الجمهورية، بحسب موقع "مصراوي.

وأشار المتحدث باسم الصحة إلى أن لقاح "سينوفارم" حصل على موافقة الطوارئ المصرية من هيئة الدواء المصرية، حيث أثبت فاعلية بنسبة 86% في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و99% في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و100% في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.

وأوضح مجاهد أن تلك الشحنات ستخضع للتحليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل استكمال تطعيم الأطقم الطبية والفئات المستحقة.

وأمس الإثنين، أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 623 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا، و51 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين منذ تفشي الوباء إلى 178 ألفا و774 من بينهم 138 ألفا و183 حالة شفاء و10 آلاف و404 حالة وفاة.