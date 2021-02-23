إياد علاوي: استهداف البعثات البدلوماسية نتائجه وخيمة على الجميع

قال إياد علاوي، زعيم ائتلاف الوطنية في العراقي، اليوم الثلاثاء 23 فبراير/شباط، إن استهداف بعثات البلاد الدبلوماسية "يدفع ثمنه الجميع".

وحسب موقع السومرية نيوز العراقي، أكد علاوي أن استهداف البعثات الدبلوماسية ستكون نتائجه وخيمة.

وتابع "يدفع الجميع ثمنه بلا استثناء"، مشيرا إلى أنه ليس من شيم العراقيين "نكث العهد وترويع الضيف".

ليس من شيم العراقيين ولا من اخلاقهم نكث العهد وترويع الضيف، فمقرات البعثات الدبلوماسية كانت عبر التأريخ مؤمّنةً ومحترمةً في الدول والجهات التي تحترم نفسها

استمرار تعرض تلك المقرات للاعتداءات وسط عجز فاضح عن وقفها او الحد منها سيؤدي الى نتائج وخيمة يدفع ثمنها الجميع بلا استثناء. — Ayad Allawi (@AyadAllawi) February 23, 2021

وأضاف علاوي عبر توتير، أن مقرات البعثات الدبلوماسية كانت مؤمنة ومحترمة من قبل جميع الدول.

وأعلن الأمن العراقي، مساء أمس الاثنين، سقوط 3 صواريخ على المنطقة الخضراء شديدة التحصين، والتي تتخذها الحكومة الاتحادية مقرا لها، وأحد الأحياء الراقية في وسط العاصمة بغداد، وتضم مقر السفارة الأمريكية ومقرات منظمات ووكالات حكومية وأجنبية لدول أخرى.

ويعتبر هذا الهجوم هو ثالث هجوم صاروخي في العراق خلال أسبوع لاستهداف مناطق تستضيف جنودا أو دبلوماسيين أو مقاولين أمريكيين، بما في ذلك الهجوم الذي استهدف مدنيا واحدا على الأقل كان موظفا لدى الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.