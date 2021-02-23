محمد بن زايد يعلق على الصناعات الدفاعية الإماراتية في "آيدكس 2021"

علق ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على مستوى الصناعات الدفاعية الإماراتية داخل معرض "آيدكس 2021"، والذي زاره أمس الاثنين.

وغرد ابن زايد عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "اطلعت خلال زيارتي اليوم، معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "آيدكس 2021" على أهم الأنظمة والتقنيات الدفاعية التي تنتجها الشركات الوطنية.. فخور بتطور الصناعات الدفاعية الإماراتية التي ترتكز على الكوادر الوطنية المؤهلة".

اطلعت خلال زيارتي اليوم، معرض ومؤتمر الدفاع الدولي " آيدكس 2021 " ، على أهم الأنظمة والتقنيات الدفاعية التي تنتجها الشركات الوطنية .. فخور بتطور الصناعات الدفاعية الإماراتية التي ترتكز على الكوادر الوطنية المؤهلة pic.twitter.com/KgsE3piopn — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) February 22, 2021

وكان ​محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي قال، أمس الاثنين، إن بلاده الإمارات العربية المتحدة هي الأقدر على استضافة مختلف الفاعليات العالمية في أي ظرف.

وبحسب صحيفة "البيان" الإماراتية أكد ابن زايد أن تنظيم معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2021" في موعده وحجم المشاركات فيه، يجسدان قدرة دولة الإمارات وكفاءتها في استضافة الأحداث العالمية بمختلف الظروف.

تصريحات ابن زايد جاءت خلال تفقده عددا من الأجنحة الوطنية والدولية المشاركة في الدورة الخامسة عشرة للمعرض الذي انطلق أمس الأحد.

وعن طبيعة المعرض، قال ابن زايد إنه "أصبح إحدى أهم المنصات العالمية المعنية بحاضر الصناعات الدفاعية ومستقبلها"، مشيرا إلى أنه يواصل دوره في تعزيز الشراكات ومد جسور التواصل والتعاون بين الدول.

وشدد ولي عهد أبو ظبي على أن صناعة الدفاع تعد رافداً مهماً من روافد التنمية الشاملة والمستدامة في دولة الإمارات والعديد من دول العالم.

وعلى هامش المعرض استقبل بن زايد عدداً من الوزراء ورؤساء الوفود المشاركين في المعرض، وبحث معهم علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وبلدانهم في مختلف الجوانب والشؤون الدفاعية والعسكرية.

يشار إلى أن معرض "آيدكس" الذي انطلق، أمس الأحد، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، يهدف لاستعراض أحدث المعدات والتقنيات العسكرية حول العالم ويسهم في تطوير قطاع الصناعات الدفاعية الوطنية في الإمارات، التي تسعى لأن تصبح قبلة الخبراء في مجال الصناعات العسكرية حول العالم.

وتقام فعاليات المعرض على مدى 5 أيام تمتد من الأحد 21 فبراير/ شباط، وتستمر حتى الخميس 25 فبراير، وتنظمه شركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك" بالتعاون مع وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة.