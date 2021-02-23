لبنان يسمح لمواطنيه العالقين في سوريا بالدخول غدا

سمحت السلطات اللبنانية لمواطنيها العالقين في سوريا بالدخول إلى البلاد، غدا الأربعاء 24 فبراير/ شباط الجاري.

وبحسب بيان صادر عن ​المديرية العامة للأمن العام اللبناني نشره موقع "النشرة" فقد قررت ""السماح بدخول اللبنانيين وأفراد عائلاتهم العالقين في ​سوريا​ والراغبين بالعودة الى لبنان عبر مركزي ​المصنع​ و​العبودية​ الحدوديين".

وأكد البيان على أن دخول العالقين سيكون ابتداء من ​الساعة​ 9:00 وحتى الساعة 18:00 من تاريخ 24 فبراير/ شباط.

واشترطت السلطات لعودة العالقين أن يحوز كل منهم فحص "بي سي آر" نتيجته سلبية، لا تزيد مدته عن 96 ساعة من سوريا، مؤكدة على أنهم سيخضعون مجدداً لفحص "بي سي آر" آخر على الحدود من قبل فرق ​وزارة الصحة العامة​.

وأكد البيان على أن قرار السلطات جاء استناداً الى قرار ​رئاسة مجلس الوزراء​ المتعلق بتحديث استراتيجية مواجهة ​فيروس كورونا​ ومراحل التخفيف التدريجي لقيود الإغلاق.