فضيحة واستقالات في لبنان بسبب لقاحات كورونا وتهديد دولي بوقف التمويل

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الثلاثاء 23 فبراير/شباط، عن استقالة رئيس اللجنة الوطنية للقاح كورونا في لبنان عبد الرحمن البزري، وذلك لأسباب تلقيح عدد من النواب في المجلس النيابي اللبناني بدون موافقة من اللجنة الوطنية.

وأكد رئيس اللجنة الوطنية للقاح كورونا عبد الرحمن البزري، خلال مداخلة له عبر قناة الـ"LBCI" أنه "سيعلن استقالته من اللجنة الوطنية للقاح كورونا، وذلك في مؤتمر صحفي يعقده في الثانية من بعد الظهرعلى خلفية تلقيح عدد من النواب في المجلس بدون موافقة من اللجنة الوطنية".

وفي وقتٍ سابقٍ من اليوم، أشارت معلومات صحافية أن "عدد من النواب وموظفي البرلمان الذين تزيد أعمارهم عن 75 عاماً تلقوا اللقاح".

وفي السياق نفسه، علق المدير الإقليمي لدائرة المشرق في مجموعة البنك الدولي، ساروج كومار، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي على خبر تلقيح نواب وموظفي البرلمان الذين تزيد أعمارهم عن 75 عامًا.

وهدد كومار بوقف لقاحات "كورونا" بعد هذه المعلومات، معتبراً أن "هذا لا يتماشى مع الخطة الوطنية المتفق عليها مع "البنك الدولي"، مضيفاً: "سنسجل خرق الشروط والأحكام المتفق عليها معنا للتطعيم العادل والمنصف، فعلى الجميع التسجيل وانتظار دورهم".