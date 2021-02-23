الجيش العراقي يكشف كواليس "صيد ثمين" في الطارمية... فيديو

كشف الجيش العراقي، اليوم الثلاثاء 23 فبراير/شباط، عن تفاصيل عملية عسكرية حاسمة نفذها عناصره في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد.

ونشر المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيي رسول، مقطع مصور يكشف كواليس العملية التي قضت على مجموعة من الصف الأول لتنظيم "داعش" الإرهابي، كانوا يخططون لشن هجوم على العاصمة.

وقال رسول في تغريدة بحسابه على تويتر: "كان للجهد الاستخباري دورا كبيرا في القضاء على بقايا الفلول الإرهابية في الطارمية".

ويوضح المقطع أن فلول التنظيم الإرهابي استغلوا الجغرافيا الزراعية في القضاء للاختباء والتخفي عن عيون السلطات الأمنية، ما وفر لهم ملاذا آمنا.

لكن معلومات استخبارية دقيقة وصلت الجيش العراقي، تفيد بعقد اجتماع لقيادات من الصف الأول للتنظيم الإرهابي في منطقة بساتين الطابي بالطارمية للتخطيط لعمل إرهابي وشيك على العاصمة.

وبناء على تلك المعلومات نفذت قوة مشتركة من الجيش العراقي والحشد العشائري، عملية أمنية مفاجئة، اشتبكت خلالها مع المجموعة الإرهابية، ما أسفر عن مقتنل 6 إرهابيين واعتقال آخرين، مثلوا "صيدا ثمينا" للجيش العراقي.

وكان من بين القتلى المسؤول العسكري والإداري لـ "داعش" في شمال بغداد، ووالمسؤول الإعلامي للتنظيم الإرهابي في قضاء الفلوجة، فضلا عن 4 انتحاريين.

كان للجهد الاستخباري دور كبير في القضاء على بقايا الفلول الارهابية في الطارمية. pic.twitter.com/tYqmRSEvNC — يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) February 23, 2021

والسبت الماضي، أصدر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، توجيهات بضرورة استمرار عمليات ملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس في بيان إن الكاظمي وجه بضرورة "إدامة عمليات ملاحقة الفلول الإرهابية، بالتعاون مع وجهاء المنطقة وشيوخ عشائرها".

يأتي ذلك بعد نحو شهر واحد من مقتل أكثر من ثلاثين شخصا بهجوم انتحاري مزدوج نفذه التنظيم الإرهابي في ساحة الطيران المزدحمة كان الأعنف في بغداد منذ ثلاث سنوات.