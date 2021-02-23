اللجنة العسكرية بليبيا: سرت جاهزة أمنيا لانعقاد "النواب" لمنح الثقة للحكومة

ردت اللجنة العسكرية بليبيا على مجلس النواب بالموافقة على عقد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة في مدينة سرت مؤكدة جاهزيتها.

وبحسب بيان صادر عنه، أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أن المجلس تلقى رداً رسمياً من اللجنة العسكرية حول جلسة المجلس من أجل منح الثقة للحكومة الجديدة.

البيان الذي نشره موقع "بوابة إفريقيا الإخبارية"، لفت إلى أن اللجنة أكدت جاهزية مدينة سرت أمنياً لإقامة جلسة مجلس النواب، من أجل منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

وأشار البيان إلى أن رد اللجنة تضمن استعدادها التام للتعاون والتنسيق بهذا الخصوص.

وكان بليحق قد أعلن في 21 فبراير/ شباط الجاري، أن المجلس قد خاطب اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 لعقد اجتماع لمجلس النواب في مدينة سرت.

وأكد وقتها أن محاطبة اللجنة جاءت بناء على ما أقره مجلس النواب في جلسته المنعقدة في 15 من الشهر الجاري وذلك لمنح الثقة للحكومة الجديدة.

وأوضح المتحدث الإعلامي باسم المجلس أن اللجنة المشكلة من رئيس ديوان مجلس النواب، عبدالله المصري بدأت أعمالها بلقاء عدد من السلطات المحلية في مدينة سرت، منها المجلس التسييري والأجهزة الأمنية بالمدينة.

يشار إلى أن النائبة بالبرلمان الليبي، عائشة الطبلقي، قد اكدت لـ "سبوتنيك" منذ أيام أن جلسة مجلس النواب المرتقبة للتصويت على منح الثقة للسلطة التنفيذية المؤقتة ستعقد في الأغلب بمدينة سرت، حيث تحظى المدينة بدعم الأمم المتحدة وعدد من النواب على رأسهم رئيس المجلس عقيلة صالح، وقالت: "قمنا بمراسلة اللجنة العسكرية الليبية المشتركة، وشكلنا لجنة بهذا الخصوص خلال اجتماعنا الأخير في صبراته، وغدا الأحد سوف تتضح الرؤية وترد اللجنة العسكرية على مراسلتنا بالقبول أو بعدمه".