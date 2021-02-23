الكاظمي: الصواريخ العبثية هي محاولة لإعاقة تقدم الحكومة

قال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إن العراق لن يكون أرض ساحة لتصفية الحسابات، والصواريخ العبثية هي محاولة لإعاقة تقدّم الحكومة وإحراجها، لكن اجهزتنا الأمنية ستصل الى الجناة وسيتم عرضهم أمام الرأي العام.

وأضاف الكاظمي خلال اجتماع مجلس الوزراء "العمليات الإستباقية ضد الإرهاب مستمرة وفي تصاعد للقضاء على ما تبقى من جحور الإرهاب وبؤره. ونحيي قواتنا البطلة بكل صنوفها وهي ترابط ليلًا ونهارًا في ملاحقة خلايا الإرهاب".

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi : لن تكون أرض العراق ساحة لتصفية الحسابات، والصواريخ العبثية هي محاولة لإعاقة تقدّم الحكومة وإحراجها، لكن اجهزتنا الأمنية ستصل الى الجناة وسيتم عرضهم أمام الرأي العام. pic.twitter.com/S4RktlzCOa — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) February 23, 2021

وبخصوص الوضع الاقتصادي قال الكاظمي"نفوس ضعيفة كانت تترقب إنهيار الوضع الإقتصادي منذ شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني الماضيين، لكن الإجراءات الحكومية مكنت العراق من عبور هذه المرحلة الصعبة وبطريقة حكيمة".

وبشأن تفشي فيروس كورونا علق الكاظمي "نثمن الالتزام العام للمواطنين بالحظر الصحي، وكذلك نقيّم عاليًا جهود المؤسسات وأجهزة الدولة التي ساهمت في تطبيقه. تصاعد هذا الالتزام سيمكننا من الحد من اثار السلالة الجديدة والاكثر خطورة من الوباء".

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi : نثمن الالتزام العام للمواطنين بالحظر الصحي، وكذلك نقيّم عاليًا جهود المؤسسات وأجهزة الدولة التي ساهمت في تطبيقه. تصاعد هذا الالتزام سيمكننا من الحد من اثار السلالة الجديدة والاكثر خطورة من الوباء. pic.twitter.com/cS7CJGCowY — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) February 23, 2021

وفي الأسابيع القليلة الماضية، تصاعدت وتيرة الهجمات التي تستهدف القوات الأمريكية ومناطق أخرى، إذا باتت الهجمات تقع بصورة شبه يومية.