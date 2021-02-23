لوضع آليات المرحلة المقبلة.. وفدان من مصر وقطر يجتمعان بالكويت

عقد وفدان من مصر وقطر، اليوم الثلاثاء، اجتماعا في الكويت في خطوة نحو بناء الثقة ووضع آليات وإجراءات المرحلة المقبلة في أعقاب توقيع اتفاق لللمصالحة في مدينة العُلا بالمملكة العربية السعودية، بعد سنوات من المقاطعة بين البلدين.

القاهرة - سبوتنيك. وأوضح بيان لوزارة الخارجية المصرية أن وفدين رسميين من مصر وقطر عقدا "اليوم بدولة الكويت اجتماعهما الأول لوضع آليات وإجراءات المرحلة المستقبلية بعد بيان قمة العُلا بالمملكة العربية السعودية الصادر في الخامس من يناير 2021".

وتابع البيان: "رحب الجانبان بالإجراءات التي اتخذها كلا البلدين بعد التوقيع على بيان العُلا كخطوة على مسار بناء الثقة بين البلدين الشقيقين".

كما بحث الاجتماع السبل الكفيلة والإجراءات اللازم اتخاذها بما يُعزز مسيرة العمل المشترك والعلاقات الثنائية بين البلدين، وبما يحقق تطلعات شعبيهما في الأمن والاستقرار والتنمية.

وتقدّم الجانبان بالشكر لدولة الكويت الشقيقة على استضافتها للاجتماع الأول بينهما، وعلى الجهود التي قادتها لرأب الصدع وحرصها على تعزيز العمل العربي المشترك.