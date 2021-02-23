العراق يكشف عدد عناصر "داعش" على أراضيه

كشفت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم الثلاثاء، أعداد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي داخل البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، أن أعداد عناصر التنظيم في العراق يقدر بأقل من ألف.

وأوضح الخفاجي، أن قيادة العمليات المشتركة تعمل على حل مشكلة "ملف مخيم الهول المعقد"، بجانب ملف الحدود من أجل إنهاء تواجد عناصر داعش في تلك المناطق.

وأشار إلى أن عناصر تنظيم داعش الإرهابي (المحظور دوليا) ما زالوا يحاولون التسلل من الحدود العراقية السورية، لاسيما في المناطق الفاصلة بين قيادة العمليات المشتركة وقوات البشمركة.

وأشار إلى أن هناك "عملا متواصلا مع البشمركة لإنهاء هذا الموضوع، وإيقاف تدفق الدواعش".

وأوضح الخفاجي أن القوات الأمنية "على أهبة الاستعداد دائما، وتصطاد هؤلاء الدواعش عن طريق الجو أو عبر الكاميرات الحرارية التي تتمكن من قتلهم أو إلقاء القبض عليهم".

وشدد الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة على أن المناطق الواقعة على أطراف بغداد تشهد استقرارا أمنيا وتضم العديد من القوات.