السعودية تفرض عقوبات مشددة على كل من ينشر ويفشي وثائق سرية

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن فرض عقوبات مشددة لنشر وإفشاء وثائق سرية.

وأفادت النيابة العامة السعودية في بيان لها أن عقوبة هذه الجريمة هو السجن مدة تصل إلى 20 عاما، ودفع غرامة مالية قدرها مليون ريال سعودي.

وأكدت أنه "تحتم أخلاقيات العمل وواجبات المهنة وقواعد السلوك الوظيفي والقيم والمبادئ الفاضلة المحافظة على الوثائق والمعلومات السرية المتصلة بمجال العمل، ويُحظر إفشاء أو نشر أي من ذلك، ويُعد الإخلال بهذا الشأن جريمة كبيرة موجبة للتوقيف".

#النيابة_العامة

تُحتّم أخلاقيات العمل وواجبات المهنة وقواعد السلوك الوظيفي والقيم والمبادئ الفاضلة المحافظة على الوثائق والمعلومات السرية المتصلة بمجال العمل، ويُحظر إفشاء أو نشر أي من ذلك، ويُعد الإخلال بهذا الشأن جريمة كبيرة موجبة للتوقيف. pic.twitter.com/xVQsBPVoiU — ا لـ ـنـ ـيـ ـا بـ ـة ا لـ ـعـ ـا مـ ـة (@bip_ksa) February 23, 2021

كما أشارت النيابة العامة السعودية في بيانها إلى أن كل من اتفق أو حرض أو ساعد على ارتكابها مع علمه بذلك يعد شريكا في الجريمة.