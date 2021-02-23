المنفي والدبيبة يبحثان مع بعثة الاتحاد الأوروبي أزمة المهاجرين وضبط الحدود

التقي رئيس المجلس الرئاسي الليبي المنتخب محمد المنفي، ورئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، بمسؤولي بعثة الاتحاد الأوروبي، في العاصمة الليبية طرابلس.

وبحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه فقد شارك في اللقاء سفير الاتحاد الأوروبي لدي ليبيا خوسيه ساباديل، ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة على إدارة الحدود في ليبيا ناتالينا سي.

وخلال اللقاء الذي حضره أيضا موسي الكوني، وعبد الله اللافي، نائبي المنفي، بحث الجانبان أوجه التعاون المشترك بين ليبيا، والاتحاد الأوروبي وسبل دعم المجلس الرئاسي الليبي المنتخب والحكومة.

وتطرق الحديث خلال اللقاء إلى أهمية التنسيق المشترك بين الجانب الليبي والأوروبي لحلحلة أو التخفيف من أزمة تدفق المهاجرين غير الشرعيين وضبط الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة.

وهنأ سفير الاتحاد الأوروبي لدي ليبيا المجلس الرئاسي والحكومة على انتخابهم، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي سوف يقدم الدعم الكامل لهم.

في المقابل، أكد رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي على ضرورة توفير لقاح وباء كورونا المستجد لليبيا وذلك في أقرب وقت ممكن.