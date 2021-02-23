وزير الخارجية السعودي يجري مباحثات هاتفية مع نظيره البرازيلي

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية "واس"، مشيرة إلى أن "فيصل بن فرحان تلقى اتصالا هاتفيا، من وزير خارجية جمهورية البرازيل الاتحادية".
سمو #وزير_الخارجية ونظيره البرازيلي يستعرضان هاتفيًا آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.https://t.co/KY4sm7ijYL#واس_عام pic.twitter.com/rlnsDHskbl— واس العام (@SPAregions) February 23, 2021
ولفتت إلى أن الجانبين بحثا آخر المستجدات على الساحة الدولية وتناولا القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
وتابعت: "كما تناول الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وأطر تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات إضافة إلى بحث الموضوعات التي تهم الدولتين دوليا وإقليميا".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)