وزير الخارجية السعودي يجري مباحثات هاتفية مع نظيره البرازيلي

أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مباحثات هاتفية مع نظيره البرازيلي إرنستو أراوجو، اليوم الثلاثاء.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية "واس"، مشيرة إلى أن "فيصل بن فرحان تلقى اتصالا هاتفيا، من وزير خارجية جمهورية البرازيل الاتحادية".

ولفتت إلى أن الجانبين بحثا آخر المستجدات على الساحة الدولية وتناولا القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وتابعت: "كما تناول الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وأطر تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات إضافة إلى بحث الموضوعات التي تهم الدولتين دوليا وإقليميا".