مصر... التقلبات الجوية تصل ذروتها والأرصاد توجه نصائح للمواطنين

بلغت موجة عدم استقرار الأحوال الجوية، في مصر ذروتها، اليوم الثلاثاء، في أغلب أنحاء الجمهورية.

وبحسب موقع "صوت الأمة"، فإن البلاد تتعرض لأمطار غزيرة ورعدية في أغلب المناطق، وتصل لحد السيول في سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أحدث صور الأقمار الصناعية تكشف عن تكون سحب رعدية مصحوبة بسقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ حتى السواحل الشرقية من دمياط إلى العريش.

وأوضحت أن السحب الرعدية تتقدم تدريجيا لتصل إلى أماكن متفرقة من الدلتا.

وفي ظل وصول موجة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية إلى ذروتها، وجهت هيئة الأرصاد الجوية نصائح للمواطنين.

وتمثلت أبرز النصائح في عدم تخفيف الملابس وعدم التواجد أسفل اللوحات الإعلانية والأشجار أو فوق أسطح المنازل أثناء الأمطار الرعدية، وعدم فتح النوافذ أثناء سقوط الأمطار.

كما ناشدت الهيئة المواطنين عدم ملامسة أعمدة الإنارة عند سقوط الأمطار، وقيادة المركبات بحذر أثناء سقوط الأمطار وتجنب السرعات الزائدة.