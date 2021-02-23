تسجيل
20:35 GMT23 فبراير/ شباط 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    مقاتلون تابعون لجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن

    الجيش اليمني يعلن اقترابه من معسكر استراتيجي لـ "أنصار الله" شرقي الجوف

    © AP Photo / Hani Mohammed
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104332/08/1043320863_0:160:3072:1888_1200x675_80_0_0_9930f51aeabedcd2738da45d9b69304f.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202102231048194780-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D9%84%D9%80-%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%81/

    أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الثلاثاء، إحراز قواته تقدما ميدانيا في معارك مع جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

    القاهرة - سبوتنيك. ونقل موقع وزارة الدفاع اليمنية "26 سبتمبر"، عن قائد اللواء 22 مشاة في الجيش اليمني، العميد عبده المخلافي، قوله إن "الجيش الوطني والمقاومة الشعبية (كيان قبلي موالٍ للجيش) تمكن إثر معارك خاضها مع عناصر الحوثيين لليوم الثاني، من تحرير جميع المواقع في جبهة الجَدافِر شرقي مدينة الحَزم (مركز محافظة الجوف)".

    الحرب في اليمن
    © AP Photo / Uncredited
    هل توافقت الرؤى الإيرانية والأمريكية حول ضرورة وقف الحرب في اليمن؟
    وأكد "اقتراب قوات الجيش والمقاومة من بوابة معسكر اللبنات".

    وأشار إلى "إحباط محاولة للحوثيين، يوم الاثنين، استعادة بعض المواقع وتكبيدهم عشرات القتلى والجرحى".

    وقال العميد المخلافي، إن "الشعب اليمني سيسمع الأيام القادمة مفاجآت كبيرة"، في اشارة إلى سعي القوات الحكومية للتقدم باتجاه مدينة الحَزم واستعادتها من قبضة الحوثيين.

    وتكمن أهمية معسكر اللبنات الاستراتيجي في كونه بوابة مدينة الحَزم التي سيطرت عليها جماعة الحوثيين في الأول من آذار/ مارس الماضي، وتضم المجمع الحكومي لمحافظة الجوف ومقر قيادة المنطقة العسكرية السادسة في الجيش اليمني.

    ويأتي التقدم الجديد للجيش اليمني، اليوم، غداة سيطرته بإسناد من طيران التحالف على تلال ومرتفعات بينها موقع لعيرف باتجاه جبل الأقشع في جبهة الجَدافِر شرقي الحَزم، اثر معارك مع الحوثيين أوقعت 9 قتلى وعشرات الجرحى من الجانبين، حسب ما أفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك".

    والخميس الماضي، أعلن الجيش اليمني السيطرة على مواقع مهمة في جبهة الدحيضة شرق مدينة الحَزم، في هجوم شنته قواته على الحوثيين أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وتدمير آليات قتالية.

    في المقابل، أفاد تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة الحوثيين، بأن طيران التحالف شن، اليوم، غارة على مديرية خبْ والشّعْف شرقي الجوف، ونفذ ثلاث غارات أخرى على مديرية صِرواح في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

    وذكر أن التحالف قصف بغارتين جويتين مديرية حَرض في محافظة حَجَّة شمال غربي اليمن، استهدفت احداهما قوات الجيش اليمني غربي المديرية، في حين شن غارة أخرى على مديرية الظَاهِر في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

    انظر أيضا:

    وزير الخارجية اليمني يحث واشنطن على إجبار "أنصار الله" على وقف العنف ضد أهالي مأرب
    وزير الخارجية اليمني يستقبل السفير البريطاني
    الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف إعدام 4 صحفيين
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    تتدفق المياه حول الجليد الذي تكون في الجزء العلوي من شلالات نياجرا بسبب درجات الحرارة الباردة، ولاية نيويورك، الولايات المتحدة، 21 فبراير 2021
    قوس قزح الجليدي... وسياح يتدفقون لرؤية ظاهرة فريدة في شلالات نياجرا
    خبير: الولايات المتحدة لن تتستطيع إقناع تركيا بالتخلي عن إس 400
    خبير: الولايات المتحدة لن تستطيع إقناع تركيا بالتخلي عن "إس 400"
    10 معلومات عن تطبيق كلوب هاوس
    10 معلومات عن تطبيق "كلوب هاوس"
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك