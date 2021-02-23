تفاصيل تعليق الرحلات الدولية بين مصر والسعودية

أغلقت المملكة العربية السعودية الطيران الدولي مع 20 دولة، من بينهم ثلاث دول عربية هم مصر والإمارات ولبنان، وذلك بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، بعد حدوث ارتفاع في حالات الإصابة في المملكة، وذلك تزامنًا مع ظهور الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

جاء قرار المملكة العربية السعودية بإغلاق رحلاتها الدولية مع 20 دولة كالتالي: " بداية من 3 فبراير غير مسموح للقادمين من الدول التالية بالدخول إلى المملكة العربية السعودية عن طريق حجز تذاكر طيران للمملكة، وذلك بالنسبة لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم، هذه الدول هي: الأرجنتين، ومصر، والإمارات العربية المتحدة، وألمانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وإندونيسيا، وأيرلندا، وإيطاليا، وباكستان، والبرازيل، والبرتغال، والمملكة المتحدة، وتركيا، وجنوب أفريقيا، والسويد، وسويسرا، وفرنسا، ولبنان، والهند، وأخيرًا، اليابان."

ويشمل هذا القرار القادمين من دول أخرى في حال مرورهم بأي من تلك الدول المذكورة سابقًا، خلال 14 يومًا قبل تقديم طلب الدخول للمملكة العربية السعودية.

وبلا شك كان لقرار إغلاق الطيران بين مصر والسعودية أثر سلبي على المسافرين، فهذا القرار المفاجئ هو تعطيل لخططهم، بغض النظر عن الغرض من السفر، سواء كان زيارة عائلية أو لاستئناف أعمالهم، هذا بالإضافة إلى عدم معرفتهم بالإجراء الصحيح تجاه حجوزات الخطوط السعودية والتي قاموا بها قبل صدور القرار ، وعدم معرفتهم أيضًا بمدة الإغلاق.

وللأسف لم تعلن وزارة الداخلية السعودية بعد عن موعد عودة الطيران بين مصر والسعودية، ولكن وفقًا لتصريح السفير السعودي، فإن وقف حركة الطيران هو مرحلة مؤقتة ليس من أجل سلامة المواطنين السعوديين فقط، بل من أجل سلامة المقيمين والأجانب والزوار أيضًا.

وجدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي تقوم فيها السعودية بوقف الطيران الدولي، حيث قامت المملكة بتعليق رحلاتها الدولية في نهاية العام الماضي، وتم عودة طيران السعودية بشكل تدريجي حتى تم فتحه بشكل كامل في أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، لتعود مجددًا للإغلاق المؤقت بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

فلاي إن تعطيك تفاصيل رحلتك والتعرف على خدمات الطائرة قبل الحجز 👌🏻✈️#فبراير_المحبة🗓💙 — Flyin.com | فلاي إن (@flyincom) February 16, 2021

​خطوات استرجاع حجوزات الخطوط السعودية:

بالحديث عن حجوزات الخطوط السعودية، يمكنك استرداد قيمة التذكرة إذا كان حجزك مع طيران السعودية بإتباع الخطوات التالية:

- بالنسبة للعملاء الذين قاموا بعمل حجز طيران متجه للمملكة عن طريق مكاتب مبيعات طيران السعودية، أو عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بـ طيران السعودية، يمكنهم استرجاع قيمة التذكرة عن طريق مراجعة مكتب المبيعات أو التواصل عبر الموقع الإلكتروني.

- أما إذا تم دفع قيمة التذاكر من خلال البطاقة الائتمانية، يجب أن يتم إلغاء الحجز أولًا ومن ثم استرداد قيمة التذكرة وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني.

- كما يمكن الاتصال برقم مركز الاتصال الموحد ( 920022222. )

- التذاكر القابلة للاسترجاع هي التي تم دفع قيمتها بإحدى الطرق الآتية: ( نقدي، شيك ، سداد ، الشبكة السعودية للمدفوعات – سبان، فيزا، ماستر كارد، أمريكان إكسبريس. )

شروط السفر إلى المملكة العربية السعودية وسط تفشي كورونا:

قبل أن يتم فتح الطيران الدولي بين مصر والمملكة العربية السعودية، تعرف على الشروط والقواعد التي وضعتها وزارة الداخلية السعودية للمسافرين إلى المملكة :

- توقيع المسافرين على نموذج تعهد الالتزامات الصحية وتسليمها عند الوصول.

- خضوع جميع المسافرين إلى حجر صحي إلزامي لمدة أسبوع كامل.

- يشترط تحديد مكان الإقامة وإضافته على تطبيق (تطمن)، وذلك قبل الوصول بـ 8 ساعات للتأكد من التزام المسافرين بالحجر الصحي المنزلي.

- بالنسبة للمصريين الحاملين تأشيرة عمل، أو تأشيرة زيارة، أو تأشيرة إقامة بالسفر إليها، يشترط أن يتم تقديم نتيجة سلبية من اختبارPCR ، بمدة لا تزيد عن 48 ساعة قبل موعد المغادرة للسماح بدخول المملكة العربية السعودية.

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​الإجراءات الاحترازية اللازمة عند السفر:

تعتبر هذه الإجراءات والإرشادات الوقائية ضرورة هامة عند السفر لأي دولة، حيث يتم التشديد على الالتزام بهذه الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والسيطرة على حالة ازدياد الإصابات في جميع أنحاء العالم:

- ارتداء الكمامة طوال مدة الرحلة.

- ارتداء الكمامة في المطار عند الانتظار وأثناء إنهاء إجراءات السفر.

- التأكد من إصدار بطاقة الصعود قبل الوصول للمطار.

- الالتزام بتطبيق التباعد الاجتماعي عند الجلوس على المقاعد الموجودة بصالات المطار ، أو عند إنهاء إجراءات السفر.

- تقليل الحركة داخل الطائرة قدر الإمكان.

- غسل وتعقيم اليدين باستمرار.

- تجنب لمس الوجه والعينين.

الالتزام بهذه الإرشادات والأمور البسيطة قد يساهم في تقليل عدد الإصابة لدرجة كبيرة، ويحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في دول العالم ، فضلًا عن أنها تحافظ على سلامتك وسلامة من حولك.

ونشر موقع Flyin، مجموعة أخرى من الإرشادات التي يمكن من خلالها الإطلاع على آخر مستجدات الطيران إلى المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص.