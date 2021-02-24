زلزال قوي يضرب المنطقة الشمالية بالجزائر

ضرب زلزال قوي، فجر اليوم الأربعاء، المنطقة الشمالية بدولة الجزائر.

وبحسب المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، فإن الزلزال بلغت قوته 4.7 درجة على مقياس ريختر.

وأشار المركز إلى، أن الزلزال وقع عند دائرة عرض (35.59) شمالا، وخط طول (5.17) شرقا.

وكشف المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلو مترات.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M4.7 in Northern Algeria 41 min ago pic.twitter.com/MK88nPRzMF — EMSC (@LastQuake) February 24, 2021

يقع مركز الزلزال على بعد 58 كم شرق ولاية المسيلة، و29 كم شمال غرب دائرة بريكة بولاية باتنة.

تم تسجيل الزلزال في الساعة (01:51:06.0) بالتوقيت العالمي، فيما لا توجد معلومات عن الضحايا والدمار حتى الآن.

كان آخر زلزال ضرب الجزائر في 26 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2020، حيث ضربت هزة أرضية بلغت شدتها 3.5 درجات على سلم ريختر، ولاية المدية وسط الجزائر.