أمير سعودي ينشر فيديو عن قضية خاشقجي وعلاقة ابن سلمان وكوشنر بها

نشر الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود، مقطع فيديو عن قضية مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول، مشيرا إلى أن القضية يتم استغلالها سياسيا وليس لأهداف إنسانية.

وعلق الأمير السعودي على الفيديو عبر صفحته الرسمية بـ"تويتر"، قائلا: "حديث مهم يكشف أنه تم استغلال قضية المرحوم جمال خاشقجي لأهداف سياسية بحتة وليس كما يدعي البعض بأنها لأهداف إنسانية".

حديث مهم يكشف أنه تم استغلال قضية المرحوم جمال خاشقجي لأهداف سياسية بحتة وليس كما يدعي البعض بأنها لأهداف إنسانية فكل من تحدث عن خاشقجي لم نسمع له صوت أو موقف إتجاه ما تفعله تركيا وإيران و دول كثيره , في النهاية أصبحت أسطوانة الإنسانية مكشوفة لدى الجميع ولن تنطوي على أحد بعد ذلك pic.twitter.com/diD43RzbHG — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) February 23, 2021

وأضاف: "كل من تحدث عن خاشقجي لم نسمع له صوت أو موقف اتجاه ما تفعله تركيا وإيران ودول كثيرة، في النهاية أصبحت أسطوانة الإنسانية مكشوفة لدى الجميع ولن تنطوي على أحد بعد ذلك".

وفي الفيديو الذي نشره الأمير السعودي يتحدث شخص، قائلا: "منذ مقتل جمال خاشقجي، الجميع في أمريكا يعرف اسمه، لدينا في الصين مليون شخص بمعسكرات الاعتقال ولم يتم التركيز عليهم مثل التركيز على جمال خاشقجي، لماذا؟".

وأضاف المتحدث: "ليس لأنها المملكة العربية السعودية أو بسبب محمد بن سلمان".

وأوضح: "إنما بسبب العلاقة بين جاريد كوشنر ومحمد بن سلمان، يتعلق الأمر بالنيل من ترامب بشكل غير مباشر".

وأتم قائلا: "الإيرانيون وحزب الله وبقية الوكلاء الإيرانيين استأصلوا 10 ملايين شخص في سوريا وقتلوا 500 ألف شخص في سوريا وكل شخص منهم يحمل اسما.."، بحسب وصفه.