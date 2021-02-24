أمير سعودي ينشر فيديو عن قضية خاشقجي وعلاقة ابن سلمان وكوشنر بها

وعلق الأمير السعودي على الفيديو عبر صفحته الرسمية بـ"تويتر"، قائلا: "حديث مهم يكشف أنه تم استغلال قضية المرحوم جمال خاشقجي لأهداف سياسية بحتة وليس كما يدعي البعض بأنها لأهداف إنسانية".
حديث مهم يكشف أنه تم استغلال قضية المرحوم جمال خاشقجي لأهداف سياسية بحتة وليس كما يدعي البعض بأنها لأهداف إنسانية فكل من تحدث عن خاشقجي لم نسمع له صوت أو موقف إتجاه ما تفعله تركيا وإيران و دول كثيره , في النهاية أصبحت أسطوانة الإنسانية مكشوفة لدى الجميع ولن تنطوي على أحد بعد ذلك pic.twitter.com/diD43RzbHG— سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) February 23, 2021
وأضاف: "كل من تحدث عن خاشقجي لم نسمع له صوت أو موقف اتجاه ما تفعله تركيا وإيران ودول كثيرة، في النهاية أصبحت أسطوانة الإنسانية مكشوفة لدى الجميع ولن تنطوي على أحد بعد ذلك".
وأضاف المتحدث: "ليس لأنها المملكة العربية السعودية أو بسبب محمد بن سلمان".
وأوضح: "إنما بسبب العلاقة بين جاريد كوشنر ومحمد بن سلمان، يتعلق الأمر بالنيل من ترامب بشكل غير مباشر".
وأتم قائلا: "الإيرانيون وحزب الله وبقية الوكلاء الإيرانيين استأصلوا 10 ملايين شخص في سوريا وقتلوا 500 ألف شخص في سوريا وكل شخص منهم يحمل اسما.."، بحسب وصفه.
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