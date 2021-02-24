رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية يكشف تكلفة البرنامج النووي

كشف رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية، خالد طوقان، تكلفة البرنامج النووي الأردني.

وقال طوقان إن الكلفة الإجمالية للبرنامج النووي الأردني منذ تأسيسه قبل 12 عاما، هي 142 مليون دينار، بحسب قناة "المملكة" الأردنية.

وأضاف طوقان، خلال حديثه أمام جلسة رقابیة صباحیة، في مجلس النواب الأردني، أن الإنفاق الرأس مالي بلغ 112 ملیون دینار منذ عام 2009 حتى عام 2020.

وأوضح طوقان أن المفاعل النووي للبحوث والتدریب بلغ الإنفاق عليه، أكثر من 56 ملیون دینار.

وأشار رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية إلى أن مشروع استكشاف الیورانیوم بلغ نحو 9 ملیون دینار، خلال 12 ّ سنة ماضیة، في حین أن الموازنة السنویة للھیئة من الخزینة تبلغ 9.0 ملیون دینار.

ولفت طوقان إلى أن "المفاعل النووي البحثي یشھد دراسات من مغتربین یأتون من عدة دول".