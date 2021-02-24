بيان رسمي بشأن أنباء تأجيل استئناف الدراسة والامتحانات في الجامعات المصرية

أصدرت الحكومة المصرية بيانا جديدا، اليوم الأربعاء، بشأن ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تأجيل استئناف الدراسة والامتحانات في جميع الجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه "قام بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء"، مؤكدة أنه لا صحة لتأجيل استئناف الدراسة والامتحانات بكافة الجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات في هذا الشأن".

وشددت الوزارة على استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، وكذلك استكمال أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 27 فبراير/ شباط الجاري، وذلك وفقاً لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، مناشدة المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات.

وكان خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، قال إن استئناف العام الدراسي سيكون يوم السبت المقبل 27 فبراير، مشيرًا إلى أنه سيتم استكمال أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسى الأول. وطمأن وزير التعليم العالي الطلاب وأولياء الأمور أن استعدادات الجامعات فيما يخص الإجراءات الاحترازية تسير على قدم وساق مثل التباعد الاجتماعي وأعمال الامتحانات وسبق قمنا بهذة الإجراءات الفصل الدراسي الثاني في العام الماضي في السنة لطلاب السنوات النهائية.

وأضاف أن الجامعات المصرية في انتظار عودة الدراسة لاستكمال العام الدراسي حتى يتم الانتهاء من عام دراسي بالشكل المطلوب في جائجة كورونا.