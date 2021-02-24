شوارع العراق تستعد لزيارة البابا

تستعد شوارع العراق لزيارة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان الذي يبدأها الشهر المقبل، وتشمل العديد من المدن العراقية.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء العراقية "إينا"، اليوم الأربعاء، والتي أشارت إلى الاستعدادات الرسمية والشعبية في عموم المدن العراقية احتفاء بهذه الزيارة التي تجسد تلاقي الأديان على المحبة والتسامح ونبذ العنف والتطرف.

وقالت الوكالة إن تلك الاستعدادات بدأت مع اقتراب موعد الزيارة التاريخية التي سيقوم بها بابا الفاتيكان، مشيرة إلى تفاعل العراقيين مع هذه الزيارة من خلال لوحات وأعمال فنية زينت شوارع العاصمة ترحيبا بالبابا فرنسيس.

ومن المقرر أن يجري بابا الفاتيكان أول زيارة لبابا كاثوليكي إلى العراق خلال الفترة بين 5 و8 مارس/ أذار المقبل.

وكشف الفاتيكان يوم 8 فبراير/ شباط الجاري، أن البابا فرنسيس سوف يعقد خلال زيارته للعراق لقاء مع المرجع الشيعي علي السيستاني.

بالصور.. شوارع بغداد تتزين برداء المحبة احتفاءً بزيارة البابا-https://t.co/Ig92oDjs3wبالصور..-شوارع-بغداد-تتزين-برداء-المحبة-احتفاءً-بزيارة-البابا — واع (@INA__NEWS) February 24, 2021

ويتضمن البرنامج الرسمي للزيارة الذي نشره الفاتيكان على موقعه، انتقال البابا إلى مدينة النجف، جنوب بغداد صباح السبت الموافق 6 آذار/ مارس لزيارة السيستاني.

ويشمل برنامج البابا إلى العراق، زيارة بغداد والموصل ومدينة أور الأثرية مسقط رأس النبي إبراهيم، وسينتقل إلى الموصل ومنطقة سهل نينوى المحيطة بها، وسيزور مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان شمالي العراق.