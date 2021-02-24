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    بدء حملة التطعيم واسعة النطاق بلقاح سبوتنيك V الروسي ضد فيروس كورونا في موسكو، روسيا، 18 يناير 2021

    إعلام: مصر تسجل لقاحي "سبوتنيك V" و"أسترازينيكا" ضد "كورونا"

    © Sputnik . Alexei Kudenko
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    أعلنت هيئة الدواء المصرية، اليوم الأربعاء، "منح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاحي "سبوتنيك V"، و "أسترازينيكا / AZD 1222".

    دواء ريمديسيفير ضد كورونا، القاهرة، مصر يونيو 2020
    © REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
    الصحة المصرية: 5 حالات لن تحصل على لقاح كورونا
    وقال الدكتور محمود يس، رئيس الإدارة المركزية في هيئة الدواء المصرية، إن "الهيئة رخصت الاستخدام الطارئ للقاحي "سبوتنيك V"  و"استرازينيكا / AZD 1222" المستورد من كوريا الجنوبية، بعد مرورهما بعمليات التقييم اللازمة بإدارات ومعامل هيئة الدواء، طبقا للقواعد العالمية والمحلية المتبعة للتأكد من أمان وجودة وفاعلية اللقاح"، وذلك حسب صحيفة "أخبار اليوم".

    وأضاف يس، أنه "بعد ترخيص هذين اللقاحين فقد بلغ عدد اللقاحات الحاصلة على رخصة الاستخدام الطارئ من هيئة الدواء المصرية أربعة لقاحات، وذلك بعد أن تم منح الترخيص الطارئ سابقا للقاحي "سينوفارم" و"كوفيشيلد/أسترازينيكا"، وأن هيئة الدواء تعكف حالياً على دراسة وتقييم باقي اللقاحات.

    وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس الثلاثاء، عن فتح الموقع الإلكتروني لتسجيل الفئات المستحقة من المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، وذلك خلال الأيام القليلة الماضية، من خلال 40 وحدة صحية على مستوى الجمهورية".

    كما أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الأربعاء، خمس حالات لن يمكنهم الحصول على لقاح فيروس كورونا. وأشارت الوزارة في بيان لها،  إلى أن الحالات الممنوعة من تلقي لقاح كورونا تشمل الأقل من 18 عاما، ومن لديهم أي أعراض لأمراض تنفسية، ومن أصيبوا بفيروس كورونا، يمكنهم الحصول على اللقاح بعد شهر من شفائهم، بالإضافة إلى الحوامل وصحاب الأمراض المناعية، لحين استشارة الطبيب المعالج.

    وسجلت مصر، أمس الثلاثاء، 633 إصابة و39 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19". وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة، خالد مجاهد، في إحصاء يومي جديد، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 633، لتصل إلى 179407 حالات.

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