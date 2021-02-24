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    تطعيم أفراد الأسطول الشمالي الروسي على متن الفرقاطة الأميرال كاساتونوف بـ لقاح سبوتنيك V ضد فيروس كورونا في سيفيرومورسك، روسيا 2 ديسمبر 2020

    سفير روسيا بالأردن: التنافس على إنتاج مضادات لكورونا ليس حرب لقاحات

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    اعتبر السفير الروسي لدى الأردن، غليب ديسياتنيكوف، أن ما يجري في العالم اليوم من تنافس على إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لا يمكن وصفه بحرب لقاحات.

    عمان - سبوتنيك. وعبر ديسياتنيكوف عن قناعته بأن الـ "هجوم" على اللقاح الروسي هو بحد ذاته أمر له دلالة تؤكد فعالية لقاح (سبوتنيك V) وأنه لا يقل جودة عن اللقاحات الأجنبية، لافتا إلى أن الهدف اليوم ليس الفوز بل المساهمة الضرورية بوضع حد لتفشي الفيروس.

    بدء حملة التطعيم واسعة النطاق بلقاح سبوتنيك V الروسي ضد فيروس كورونا في موسكو، روسيا، 18 يناير 2021
    © Sputnik . Alexei Kudenko
    إعلام: مصر تسجل لقاحي "سبوتنيك V" و"أسترازينيكا" ضد "كورونا"

    وحول ما إذا كنا نعيش اليوم حرب لقاحات، أي أن السياسة تلعب دورًا في اعتماد لقاحات على حساب أخرى، وتحديدًا في ظل هجوم بعض الجهات على لقاح "سبوتنيك V" الروسي، قال السفير ديسياتنيكوف، في مقابلة مع وكالة سبوتنيك"، "لا أعتقد أنه من الصحيح الحديث الآن عن أية حروب للقاحات. ولكن مما لا شك فيه أن هذا المجال يشهد تنافسًا حادا".

    وتابع ديسياتنيكوف "والحقيقة أن ما وصفتموه بالـ (هجوم) على اللقاح الروسي لهو بحد ذاته أمر له دلالة. وهذا يثبت بأن لقاح (سبوتنيك V) فعال حقا ولا يقل جودة عن اللقاحات الأجنبية، وفي بعض المؤشرات يتفوق عليها".

    واستطرد السفير الروسي قائلاً "وبالرغم من ذلك فإن الهدف الرئيسي اليوم ليس تحقيق انتصار في هذا السباق الدوائي. بل بالجهد المشترك وبأقصى سرعة وأقل تكلفة بما فيها التقليل من التأثيرات الجانبية، العمل على تحقيق مناعة القطيع لدى جميع سكان العالم مما يساهم في وضع الحد لتفشي وباء (كوفيد-91)".

    تجدر الإشارة إلى أنه وأثناء زيارة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى موسكو مطلع الشهر الحالي ولقائه نظيره الروسي سيرغي لافروف، أعلن الصفدي أن بلاده تبحث إمكانية الحصول على لقاح "سبوتنيك V".

    وتعليقاً على ما سبق، قال ديسياتنيكوف "بالفعل يدرس شركاؤنا الأردنيون حاليا إمكانية استيراد لقاحاتنا المضادة لفيروس كورونا من نوع (سبوتنيك V) ولأجل ذلك فمن الضروري اعتماد اللقاح من خلال الجهة المرخصة المحلية بالتنسيق مع وزارة الصحة".

    وأضاف "حكومة الأردن الصديق تتعامل في الوقت الراهن وبشكل مباشر مع المصدر الروسي المعني. وفي حال اتخاذ الأردنيين القرار الإيجابي بهذا الصدد سوف يكون الجانب الروسي على استعداد لإيصال جرعات اللقاح المذكورة إلى المملكة بالكميات المطلوبة وبأسرع وقت ممكن".

    كانت روسيا قد أعلنت، في آب/أغسطس الماضي، تسجيل أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19". وحتى الآن تم تسجيل لقاحين، الأول "سبوتنيك V" ويطوره مركز "غاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" يطوره مركز "فيكتور" الحكومي".

    انظر أيضا:

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    كازاخستان تعلق على الدراسة المزعومة بشأن لقاح "سبوتنيك v" الروسي
    محلل ياباني يشيد بفعالية لقاح "سبوتنيك v" وإمكانيات روسيا العلمية
    إعلام: مصر تسجل لقاحي "سبوتنيك V" و"أسترازينيكا" ضد "كورونا"
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