شملت مصر والمملكة... رد سعودي قاس على خريطة "النفوذ التركي في المستقبل"

هاجم رئيس مجلس الغرف السعودية، عجلان العجلان، اليوم الأربعاء، ما قال إنها "خريطة افتراضية لنفوذ تركيا" نشرتها إحدى القنوات التركية، والتي تظهر ضم السعودية ومصر والخليج لتركيا بعد 3 عقود.

وقال رجل الأعمال السعودي في تغريدة: "عرضت قناة TGRT التركية خريطة لمناطق النفوذ التركي بحلول عام 2050، وتشمل سوريا والعراق والأردن ومصر وليبيا والسعودية ودول الخليج".

وأضاف في تغريدته: "هذا يؤكد جنون الحكومة التركية وأطماعها وعدوانيتها، التي سنكون لها بالمرصاد بكل ما نملك، ولهذا نحن مستمرون بمقاطعة تركيا، وإلى صفر تعامل مع تركيا".

عرضت قناة TGRT التركية خريطة لمناطق النفوذ التركي بحلول عام 2050، وتشمل سوريا والعراق والأردن ومصر وليبيا والسعودية ودول الخليج.

هذا يؤكد جنون الحكومة التركية وأطماعها وعدوانيتها، التي سنكون لها بالمرصاد بكل ما نملك، ولهذا نحن #مستمرون_بمقاطعة_تركيا، والى #صفر_تعامل_مع_تركيا — عجلان العجلان (@ajlnalajlan) February 23, 2021

ونسبت القناة، الخريطة الافتراضية إلى مركز أبحاث "ستراتفور" الأمريكي، وعنونت تقريرها حول النفوذ التركي بـ"خريطة ظل الاستخبارات المركزية الأمريكية عن تركيا في 2050".

وأظهرت الخريطة امتداد نفوذ أنقرة بحلول عام 2050 من كازاخستان وتركمانستان شرقا مرورا بالسعودية ومصر وحتى ليبيا غربا.

تلفزيون تركي (تابع للحزب الحاكم) ينشر خريطة الحلم التركي بالسيطرة على المنطقة

واجب على أمانه مجلس التعاون و جامعة الدول العربية إصدار بيانات شديدة اللهجة لأن هذا تعدي على سيادة دولنا و واجب الاعتذار

ملاحظة: تم استثناء اسرائيل و إيران و ضم دول الخليج pic.twitter.com/XAOEi1bmrb — محمد أحمد الملا (@Mohdalmulla67) February 14, 2021

وقبل أيام، علقت عائشة هلال صايان كويتاك، سفيرة تركيا في الكويت، على التقرير قائلة: "ما تفعله ليس صحافة. قناة تلفزيونية تركية خاصة تبث تقرير ستراتفور مع خريطة للنفوذ التركي المتوقع في عام 2050".

What you do is not journalism.

A private Turkish TV channel broadcasts a Stratfor report with a map of projected Turkish influence in 2050.The anchorman even refers to Stratfor as "shadow CIA" while interpreting the report.

So,you better call for statement against the publisher! https://t.co/uJjhnHBUvH pic.twitter.com/g6N0bRhoBl — Ayşe Hilal Sayan Koytak🇹🇷عائشة هلال صايان كويتاك (@ayshehilal) February 15, 2021

وتابعت في ردها على تغريدة للإعلامي، محمد الملا، طالب فيها مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية بإصدار بيان شديد اللهجة بدعوى التعدي على سيادة الدول العربية: "حتى المذيع يشير إلى ستراتفور بـ(ظل وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية) خلال شرحه للتقرير، من الأفضل أن تطالب ببيان ضد الناشر".