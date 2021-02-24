بفيلم عن أمير الكويت الراحل.. قطر تفتتح "محور صباح الأحمد"

افتتحت قطر، مساء اليوم الأربعاء، "محور صباح الأحمد"، الذي يربط جنوب الدوحة بشمال البلاد بحضور مسؤول كويتي رفيع المستوى.

ووفق ما أفادت به صحيفة "الشرق"، افتتح المحور رئيس الوزراء القطري خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، ووزير الدفاع نائب رئيس الوزراء الكويتي حمد جابر العلي الصباح.

وحضر حفل الافتتاح عدد من الوزراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى قطر، فضلا عن رؤساء الهيئات وكبار المسؤولين وممثلين عن الشركات المنفذة للمشروع.

وبدأ الحفل بعرض فيلم حول أمير الكويت الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح. وكان أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني قد وجه في فبراير/شباط 2019 بتسمية المحور باسم "تجسيدا لأواصر العلاقات الاخوية التاريخية العميقة وتقديرا لجهوده الإنسانية "رحمه الله"، وسلط الفيلم الضوء على مواقف الراحل الإنسانية".

كما عرض خلال الافتتاح فيلما حول المحور الذي يعتبر من أكبر مشاريع البنية التحتية في قطر.

المحور المذكور بحسب الصحيفة يعد "إضافة مهمة لشبكة النقل البري في دولة قطر، وأحد المشاريع الضخمة في مجال تطوير البنية التحتية أحد قطاعات ركيزة التنمية الاقتصادية في رؤية قطر الوطنية 2030".

من جانبه، كتب رئيس الوزراء القطري بحسابه على تويتر: "دشنا اليوم وبحضور أخي الشيخ حمد الصباح محور صباح الاحمد أحد أضخم الطرق بقطر الذي حمل اسم الشيخ صباح "رحمه الله" تجسيدا لعلاقات الأخوة القطرية الكويتية العميقة".

دشنا اليوم وبحضور أخي الشيخ حمد الصباح محور صباح الاحمد أحد أضخم الطرق بقطر الذي حمل اسم الشيخ صباح "رحمه الله" تجسيدا لعلاقات الأخوة القطرية الكويتية العميقة، ويربط المحور جنوب الدوحة بشمال قطر في نقلة نوعية للبنية التحتية والتي تشكّل دورا محوريا في تحقيق أهداف رؤية قطر ٢٠٣٠ pic.twitter.com/YZlkckeuDH — خالد بن خليفة آل ثاني (@KBKAlThani) February 24, 2021

وفي 29 سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، أعلن الديوان الأميري الكويتي وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن 91 عاما.