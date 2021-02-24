ضجة في تونس... أمير قطر يصدر أمرا عاجلا بعد تدخل الرئيس قيس سعيد

اهتمت تقارير صحفية تونسية عديدة بالأمر العاجل الذي أصدره أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، بعد تدخل من الرئيس التونسي، قيس سعيد.

ونشرت الرئاسة التونسية بيانا عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، قالت فيه إن رئاسة الجمهورية تعلن استجابة أمير قطر، لدعوة الرئيس التونسي، بعدم تنفيذ حكم الإعدام بحق المواطن التونسي، فخري الأندلسي".

وتابعت الرئاسة التونسية بقولها "تم تأجيل حكم الإعدام حتى يوم 1 مايو/أيار 2021، على أن يتم النظر في تلك الفترة لعقوبة بديلة".

وتوجه الرئيس التونسي بالشكر إلى أمير قطر على حسه الإنساني العميق، الذي يعكس روابط الأخوة الصادقة، على حد قوله.

وكانت ضجة عارمة قد أحدثها خبر تنفيذ حكم الإعدام بحق مواطن تونسي، متهم باغتيال أحد الجنود القطريين، في الوقت الذي تتمسك عائلته ببرائته.

ونشرت إذاعة "جوهرة إف إم" التونسي تفاصيل مداخلة هاتفية أجراها الأندلسي من داخل زنزانته الانفرادية، قال فيها إن السلطات القطرية أعلمته بقرار الإعدام، ومكنته من هاتف جوال للاتصال بعائلته وقراءة القرآن الكريم.

وتوجه فخري الأندلسي بنداء استغاثة إلى التونسيين، لتنفيذ وقفة احتجاجية أمام سفارة قطر بتونس لمساندته وايقاف تنفيذ حكم الإعدام.