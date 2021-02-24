ولي العهد السعودي يجري عملية جراحية.. شاهد لحظة خروجه من المستشفى

قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أجرى عملية جراحية تكللت بالنجاح، الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا بين مستخدمي مواقع التواصل في المملكة.