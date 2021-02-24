الرئيس العراقي: لا بغداد ولا واشنطن تريدان وجودا دائما للقوات الأجنبية

قال الرئيس العراقي برهم صالح، أن العراق والولايات المتحدة الأمريكية لا يريدان وجودا دائما للقوات الأجنبية، مؤكدا على ضرورة مواصلة المعركة ضد "داعش" الإرهابي.

وبحسب موقع "بغداد اليوم"، قال الرئيس العراقي ذلك في فيديو له اليوم الأربعاء في مؤتمر تحت عنوان "الشرق الأوسط والإدارة الأمريكية الجديدة" يعقده معهد بروكنجز في واشنطن افتراضيا.

وأردف صالح، أن "الحكومتين العراقية والأمريكية لاتريدان وجودا دائما للقوات الأجنبية في العراق".

شدد على أن المهمة ضد تنظيم "داعش" الإرهابي لم تنجز بعد، وهناك جيوب إرهابية في سوريا، والحرب على الإرهاب يجب أن تتواصل.

وبحسب الموقع، ينتشر في العراق نحو 3 آلاف جندي من قوات التحالف الدولي، بينهم 2500 جندي أمريكي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.