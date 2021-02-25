كسر يد طبيب عنيف بعد منعه شخصا من زيارة قريبته المصابة بكورونا في الكويت

تعرض طبيب كويتي لكسر في يده اليمنى بعد الاعتداء عليه من قبل أحد أقارب مريضة مصابة بفيروس "كورونا" وموجودة في غرفة العناية المركزة.

ووفقا لصحيفة "الأنباء" المحلية، أقدم المعتدي على ضرب طبيب في مستشفى الرازي بمحافظة الكويت العاصمة بعد أن منعه من زيارة قريبته خشيةً من انتشار الفيروس، وتم تسجيل قضية في المركز الأمني عقب الإصابة، التي تعرَض لها الطبيب.

عاجل| الاعتداء على طبيب بمستشفى الرازي لمنعه شخصاً من زيارة قريبته المصابة بكورونا



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هذا وقرر والوزراء تشكيل لجنة من وزارتي الصحة والداخلية لمتابعة تنفيذ القرار، ويسمح حسب القرار بدخول الكويتيين، وأقاربهم من الدرجة الأولى، والعمالة المنزلية، وعمليات الشحن خلال هذه الفترة، وذلك لمواجهة تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وألزمت القرارات الجديدة وسائل النقل الجماعي في البلاد بوضع حد أقصى للاستيعاب وهو 30 % فقط. كذلك نبه مجلس الوزراء على القطاع الخاص بعدم تجاوز نسبة العاملين في المقار نسبة 50 %.

كما قرر المجلس أيضا منع التواجد داخل جميع الصالات والمواقع والاكتفاء بالطلبات الخارجية من المطاعم.