رائد المهندسين في مصر والعالم العربي... وفاة حسين صبور

توفي رجل الأعمال المصري، المهندس حسين صبور، صباح اليوم الخميس.

وقال عمر صبور عبر صفحته على فيسبوك: "إنا لله وإنا اليه راجعون، توفي إلى رحمة الله والدي المهندس حسين فايق صبور..أسألكم الفاتحة".

رحم الله المهندس حسين صبور رائد المهندسين الإستشاريين فى مصر والعالم العربى وأستاذى وأستاذ الأجيال فى الإدارة الرياضية الرشيدة والمثال الذى يحتذى به فى براعة القيادة لفريق العمل pic.twitter.com/juqimgGtEe — Khaled Abd ElAziz (@kh_aziz59) February 25, 2021

ويعد حسين صبور، أحد كبار المعماريين في مصر والعالم العربي، وتولى رئاسة نادي الصيد، وأيضا جمعية رجال الأعمال المصريين.

وهو مهندس مصري وكان رئيسا لنادي الصيد عام 1992، أسس العديد من شركات التنمية العقارية في مصر، كما ساهم في إقامة العديد من المدن الجديدة في مصر، وشغل رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين.