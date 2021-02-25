نقيب أطباء لبنان: لدينا القدرة على تطعيم القطاع الطبي كاملا في أسبوع بشرط

قال شرف أبو أشرف نقيب أطباء لبنان إن لديهم القدرة في القطاع الصحي على تلقيح كامل القطاع بشرط أن تترك لهم وزارة الصحة ذلك.

وبحسب تصريحات نقلها موقع "النشرة" اللبناني، قال نقيب أطباء لبنان: "إنه بحال كانت وزارة الصحة غير قادرة، نحن بالقطاع الصحي​ نستطيع تلقيح كامل القطاع خلال أسبوع".

ولفت إلى أن أكثر من 50% من الأطباء والصيادلة والممرضين والممرضات لم يتم تلقيحهم، مشيرا إلى أن هناك ​وفيات​ بالقطاع الطبي شبه يومية.

وطالب نقيب أطباء لبنان بالسماح للقطاع الخاص بتلقيح فريقه تحت إشراف ​وزارة الصحة​ لتخفيف العبء.

وتحدث أبو أشرف عن وتيرة التلقيح التي تقوم بها الوزارة في بلاده، مؤكدا أنه "بحال بقي الوضع على حاله لناحية البطء فلن نأخذ المناعة المجتمعية قبل سنوات".

وقال إن نقابته قدمت العديد من الخطط في مراحل متعددة، مشيرا إلى صعوبة ما يعيشه الأطباء من أوضاع، مؤكدا أن كل يوم هناك أطباء تهاجر بسبب الوضع المعيشي الصعب.

واعتبر أن تلقيح النواب كان خطأ، مشددا على أن الخطأ الأكبر هو لدى من سمح لحصول ذلك، وقام بتبريره فيما بعد.

يشار إلى أن نقيب أطباء لبنان كان قد انتقد وزارة الصحة في بلاده، مؤكدا أنه ليس لديها تخطيط جيد، ورؤيتها ناقصة.

وأكد أبو أشرف أن قطاعه الطبي فقد 14 طبيبا خلال مواجهة جائحة كورونا، كما أن عدد الممرضين والممرضات أكبر بكثير، وخطتنا كانت مبنية على المستشفيات الحكومية التي نسبة إشغالها لا تتعدى الـ15%، متسائلا: "أين الأموال التي حولت للمستشفيات الحكومية؟".