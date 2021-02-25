الأردن... "الأغذية العالمي" يعتذر بسبب البسكويت المحشي المخصص للطلبة

وأصدر البرنامج العالمي بيانا مقتضبا عبر تويتر، اعتذر فيه عن تغريدة سابقة، وقال: "يعتذر برنامج الأغذية العالمي في الأردن عن التغريدة التي تشير إلى البسكويت المحشي بالتمر والمدعم بالفيتامينات والمعادن التابع لبرنامج الأغذية العالمي، وذلك لعدم صياغتها بشكل صحيح".

يعتذر برنامج الأغذية العالمي في الأردن عن التغريدة التي تشير إلى البسكويت المحشو بالتمر والمدعم بالفيتامينات والمعادن التابع لبرنامج الأغذية العالمي، وذلك لعدم صياغتها بشكل صحيح. — WFP Jordan (@WFP_Jordan) February 25, 2021

وتابع البيان: "نود أن نوضح أن البسكويت المدعم هو جزء من برنامج التغذية المدرسية الذي يدعم الأطفال في المناطق الأكثر احتياجا في الأردن. يوفر البسكويت وجبة خفيفة ومغذية للأطفال لمساعدتهم على التركيز خلال يومهم الدراسي".

نود أن نوضح أن البسكويت المدعم هو جزء من برنامج التغذية المدرسية الذي يدعم الأطفال في المناطق الأكثر احتياجا في الأردن. يوفر البسكويت وجبة خفيفة ومغذية للأطفال لمساعدتهم على التركيز خلال يومهم الدراسي — WFP Jordan (@WFP_Jordan) February 25, 2021

يأتي اعتذار البرنامج العالمي للأغذية في الأردن عن تغريدة جاءت في وقت سابق، قال فيها: "‏لقد عادت المدارس والبسكويت المحشو بالتمر والمدعم بالفيتامينات والمعادن التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي! البسكويت المحشو بالتمر حافز للأهل لإبقاء أطفالهم في المدرسة بعيدًا عن عمالة الأطفال والزواج المبكر".

وعادت المدارس في الأردن لاستقبال مئات الآلاف من الطلاب والطالبات، بداية من يوم 7 فبراير/شباط الجاري، بعد عام تقريبا من إغلاق أبوابها.

وتأتي العودة ضمن خطة وضعتها وزارة التربية لإعادة أكثر من مليوني طالب بشكل تدريجي، وذلك بعد انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وكان التدريس في المدارس والجامعات في الأردن منذ منتصف آذار/مارس 2020، مع بدء تفشي فيروس كورونا في العالم، كإجراء احترازي.