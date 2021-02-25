ولي عهد البحرين: نسعى لإقامة علاقات مع روسيا ترتكز على المصالح المشتركة

طالب الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي عهد البحرين، رئيس الوزراء أن يكون مجلس التعاون الخليجي طرفاً في أي مفاوضات حول أمن المنطقة.

وقال الأمير خلال لقاء صحفي مع رؤساء تحرير الصحف المحلية البحرينية، إن "مجلس التعاون لدول الخليج العربية يمثل صمام أمان للمنطقة"، بحسب صحيفة "الوطن" البحرينية.

وتابع: "دعوني هنا أستذكر الدعم الذي لن ننساه من أشقائنا في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، فما يربطنا معهم من روابط اجتماعية واقتصادية يجعل هذه العلاقات محل اهتمام ورعاية دائمة، ونتطلع لمزيد من التعاون والتكامل مع الأشقاء، ونحرص على تسخير الجهود لمواصلة العمل المشترك في المنطقة".

وأضاف ولي العهد: "في هذا الصدد، نؤكد على الدور المحوري للشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، فهي العمق الاستراتيجي للأمة العربية والإسلامية، كما أنها عامل استقرار للمنطقة والاقتصاد العالمي، ونعتز بما يجمعنا معها من وحدة الصف والهدف".

وقال الأمير سلمان إن "علاقتنا مع جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية هي محل اعتزاز، ولدينا أواصر مشتركة وسنواصل تعزيز علاقتنا معهم، وبقية الدول العربية الشقيقة".

وأشار إلى أن "الأمة العربية بحاجة إلى مزيد من التكاتف وبناء العلاقات وفق المصالح المشتركة على أسس جديدة وعصرية، ونعمل على تعزيز علاقاتنا مع الحلفاء الاستراتيجيين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة الممتدة لمئات السنين؛ من أجل التنمية وترسيخ الاستقرار بالمنطقة ومحاربة الإرهاب".

وتابع: "كما نسعى لبناء علاقات ترتكز على المصالح المشتركة مع روسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية وبقية الدول الصديقة ودول العالم".