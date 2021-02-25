وصول طائرة مساعدات مصرية مقدمة للجيش اللبناني 

وصلت طائرة مساعدات مصرية، اليوم الخميس، إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، محملة بمواد طبية وغذائية مقدمة من الدولة المصرية إلى الجيش اللبناني.

وزيرة الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال نائبة رئيس الحكومة زينة عكر شكرت، خلال استقبالها طائرة المساعدات، "باسم الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الدفاع الفريق أول محمد زكي وسفير مصر الدكتور ياسر علوي والشعب المصري الحبيب على هذا الدعم الطبي الذي يقدمونه اليوم للجيش اللبناني".

ولفتت عكر إلى أن: "المساعدات الطبية والإنسانية التي وصلت من مصر إلى لبنان بعد انفجار 4 آب/أغسطس، ساهمت وخففت كثيرا وجع الناس وخصوصاً في هذه الأوقات الصعبة التي نعيشها".

وأثنت الوزيرة اللبنانية على متانة العلاقة التاريخية والقديمة بين مصر ولبنان التي ستستمر مع الأجيال القادمة".

من جهته قال السفير المصري: "الدفعة الجديدة وصلت اليوم من الجسر الجوي المصري الممتد منذ انفجار المرفأ، وهي مقدمة للجيش اللبناني، وتتضمن مواداً طبية ودوائية تم إعدادها بالتنسيق مع الجانب اللبناني بالإضافة إلى نحو خمسة أطنان من المواد الغذائية".

وأكد علوي أن "الدولة المصرية تسخر كل إمكاناتها لدعم الأشقاء في لبنان لتجاوز هذه المرحلة".