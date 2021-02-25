ولي عهد دولة خليجية يوجه دعوة لنتنياهو لزيارة بلاده

وجه ولي عهد دولة خليجية، اليوم الخميس، دعوة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لزيارة بلاده.

ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، ظهر اليوم الخميس، أكد من خلالها أنه تحدث صباح اليوم مع ولي عهد البحرين، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

تحدث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صباح اليوم مع ولي عهد البحرين سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.



وكرر ولي العهد البحريني دعوته إلى رئيس الوزراء نتنياهو لزيارة البحرين، وتم الاتفاق على أن رئيس الوزراء سيزور المملكة في أول فرصة وفقا لوضع تفشي الكورونا. pic.twitter.com/nQaU2ii4Tq — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) February 25, 2021

وأفاد نتنياهو بأن ولي العهد البحريني كرر دعوته إليه لزيارة البحرين، وتم الاتفاق على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيزور المملكة في أول فرصة وفقا لوضع تفشي الكورونا.

وقال ولي عهد البحرين إنه معني بالنظر في إمكانية انضمام بلاده إلى الاستثمار في مصنع اللقاحات الذي من المخطط إقامته في إسرائيل بمشاركة دول أخرى.

ويشار إلى أن الإمارات والبحرين قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، برعاية امريكية في الخامس عشر من شهر سبتمبر/أيلول الماضي.