ولي عهد أبو ظبي يبدي اهتمامه ببندقية "آ كا-19"

أبدى ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اهتمامه ببندقية هجومية روسية من طراز AK-19 ومسدس ليبيديف (PLC).

قالت الخدمة الصحفية لمجموعة كلاشينكوف في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس: "خلال زيارته للمعرض الدولي IDEX-2021، اطلع ولي العهد على معرض مجموعة شركات كلاشينكوف. وقد أثار اهتمامه بشكل خاص المستجدات الرئيسية لبندقية كلاشينكوف في المعرض - البندقية الهجومية AK-19 الموجودة في الغرفة. خرطوشة الناتو 5.56 × 45 ملم وPLC".

وأضافت الشركة إن الأمير يقدر بشدة بيئة العمل لمسدس ليبيديف، كما تعرّف باهتمام على بنادق القنص المصنوعة من كلاشينكوف.

في وقت سابق، قال المدير العام لشركة "روستيخ"، سيرغي تشيمزوف: "إنه من بين أكثر العينات الواعدة التي قدمتها روسيا في الصالون العسكري الفني الدولي آيديكس-2021، ستكون البندقية الهجومية "AK-19".

يذكر أن البندقية تم إنشاؤها على أساس "AK-12". ميزاتها عبارة عن مخزون تلسكوبي مع بيئة عمل محسّنة، وتصميم جديد، ومثبط فلاش مشقوق مع القدرة على تركيب كاتم الصوت بسرعة.