موقع عبري: هذا ما طلبه نتنياهو من بايدن عبر الهاتف

كشف موقع إلكتروني عبري النقاب، مساء أمس الأربعاء، عن مطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال اللقاء الهاتفي بينهما قبل أيام.

وأفاد الموقع الإلكتروني "واللا"، أن نتنياهو طلب من بايدن عدم رفع العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي الأسبق، دونالد ترامب، على المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي المنتهية ولايتها، فاتو بنسودا، خوفا من الإضرار بجهود إسرائيل لمنع التحقيق في أحداث في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وذكر الموقع العبري أن هذه القضية أثيرت في محادثات بين كبار المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين، بعد قرار المحكمة الدولية بتطبيق قوانينها على الأراضي الفلسطينية.

وأشار الموقع إلى أن تلك الخطوة الأمريكية ستكشف عن مدى موافقة أو معارضة الإدارة الأمريكية الجديدة لإجراء تحقيق ضد إسرائيل.

ومطلع فبراير/ شباط الجاري، أقرت المحكمة الجنائية الدولية بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب ارتكبها الجيش الإسرائيلي فيها.

وعلق نتنياهو على القرار وقتها، بقوله: "أثبتت المحكمة اليوم مرة أخرى أنها مؤسسة سياسية وليست هيئة قضائية". واعتبر أن قرار المحكمة قد نال من "حق الدول الديمقراطية في الدفاع عن نفسها من الإرهاب"، مضيفا: "سنواصل الدفاع عن مواطنينا وجنودنا بشتى الوسائل من الملاحقة القانونية".

وأضاف: "تم إنشاء المحكمة لمنع الفظائع مثل الهولوكوست النازي ضد الشعب اليهودي وهي الآن تهاجم الدولة الوحيدة للشعب اليهودي".

والأسبوع الماضي، تم انتخاب كريم خان، وهو محام بريطاني يبلغ من العمر 50 عاما، لمنصب المدعي العام القادم للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لمدة تسع سنوات.

وسيحل كريم خان، في يونيو/حزيران المقبل، محل المدعية العامة المنتهية ولايتها فاتو بنسودا، التي قررت باختصاص المحكمة في فتح تحقيق مع إسرائيل بشبهة ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية، وهو تحقيق يقلق إسرائيل ويمكن أن يقود لأوامر اعتقال ضد كبار مسؤوليها العسكريين والسياسيين.