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    لقاح سينوفارم المضاد لفيروس كورونا الصيني

    وصول 200 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني هبة إلى الجزائر

    © AFP 2021 / Joel Saget
    العالم العربي
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    استلمت الجزائر، مساء أمس الأربعاء، هبة من 200 ألف جرعة لقاح "سينوفارم" الصيني في مطار بوفاريك العسكري في البليدة شمالي الجزائر العاصمة، مقدمة من جمهورية الصين الشعبية لمكافحة جائحة "كورونا" .

    وحضر عملية استلام الهبة وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الجزائرية، عمار بلحيمر، والسفير الصيني لدى الجزائر، لي ليانهي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.

    وقال الوزير بلحيمر: "إنه تسلمنا اليوم شحنة من اللقاح الصيني "سينوفارم" الذي يأتي لتكملة إجراء مكافحة الجائحة. وهذه العملية ستستمر وستكون هناك شحنات أخرى من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" إلى غاية تلبية حاجيات البلاد بشكل تام قبل نهابة السنة".
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    وأعرب السيد بلحيمر بمناسبة استلام اللقاح الصيني عن "شكره لأعضاء الجيش الوطني الشعبي للجهود المبذولة لضمان وصول هذه الشحنات في أحسن الظروف خصوصا القوات الجوية داعيا في نفس الوقت المواطنين إلى احترام الإجراءات و الاحتياطات المعمول بها".

    ومن جهته، أكد الدبلوماسي الصيني ليانهي، "أن هذه الهبة من اللقاح ضد فيروس "كورونا" هي ترسيخ للتعاون والتضامن بين البلدين في إطار مكافحة جائحة "كورونا".

    وذكّر ليانهي "بأن هذه الهبة ليست الأولى في هذا المجال، حيث كانت الصين قد منحت هبة من الأقنعة الوقائية وأجهزة التنفس والفحوص وأجهزة طبية أخرى،وكذا إرسال وفد طبي".

    وهذه الشحنة من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا"هي الأكبر التي تستلمها الجزائر بعد شحنتي 50 ألف جرعة من اللقاح الروسي "سوبتنيك V" وشحنة أخرى من 50 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا".

    وينتظر استلام شحنة أخرى من جرعات اللقاح  المضاد لفيروس "كورونا" المستجد في إطار برنامج الأمم المتحدة "كوفاكس" في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.

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    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, لقاحات, الصين, الجزائر
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