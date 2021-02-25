البحرين وإسرائيل تكشفان موقفهما من النووي الإيراني

جرى اتصال هاتفي بين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد البحريني، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، صباح اليوم الخميس.

وأفادت وكالة أنباء البحرين "بنا"، ظهر اليوم الخميس، أن نتنياهو أبلغ الأمير سلمان بنقل تحياته إلى العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

كما تم التأكيد على أهمية مشاركة دول المنطقة في أية مفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني، وعلى أن تشمل هذه المفاوضات ملفات أوسع بما لذلك من دور مهم في ترسيخ أسس الأمن والاستقرار في المنطقة.

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رئيس الوزراء نتنياهو تحدث مع الأمير #سلمان_بن_حمد ولي عهد #البحرين



وكالة أنباء البحرين @bna_ar

"تم التأكيد في المكالمة على أهمية مشاركة دول المنطقة في أية مفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني

ألحديث تناول مجالات التعاون الثنائي والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية" 🇮🇱🇧🇭 pic.twitter.com/0buzw3v05c — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) February 25, 2021

وتم خلال الاتصال بحث فرص الاستثمار المشترك في المجال الطبي بما يسهم في رفد وتطوير القطاع الصحي في البلدين. كما جرى استعراض مجالات التعاون الثنائي وعدد من المستجدات على الساحتين، الإقليمية والدولية.

وفي السياق نفسه، نشر نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، ظهر اليوم الخميس، أكد من خلالها أنه تحدث صباح اليوم مع ولي عهد البحرين، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وأفاد نتنياهو بأن ولي العهد البحريني كرر دعوته إليه لزيارة البحرين، وتم الاتفاق على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيزور المملكة في أول فرصة وفقا لوضع تفشي الكورونا.

تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة. وجه الأمير سلمان خلال المكالمة دعوة لنتنياهو لزيارة البحرين وأشار الى ان البحرين تدرس فرص الانضمام للاستثمار في مصنع لانتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا والذي سيقام في إسرائيل pic.twitter.com/sMEOLNGHzA — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) February 25, 2021

وقال ولي عهد البحرين إنه معني بالنظر في امكانية انضمام بلاده إلى الاستثمار في مصنع اللقاحات الذي من المخطط إقامته في إسرائيل بمشاركة دول أخرى.

ويشار إلى أن الإمارات والبحرين قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، برعاية امريكية في الخامس عشر من شهر سبتمبر/أيلول الماضي.